Trasporto pubblico a Potenza. Senza soldi niente contratto. Centrodestra con la Regione

La storia si ripete e il problema è sempre lo stesso. I costi lievitano e in cassa non ci sono soldi, era già accaduto per le scale mobili, i bus rischiano di restare fermi se il Comune di Potenza non troverà i soldi per firmare il contratto di esercizio con il concessionari. E allora si bussa a cassa alla Regione, visto che il servizio deve soddisfare anche le esigenze di una utenza extraurbana. I conti non tornano nemmeno per via Anzio,che ha spiegato nei giorni scorsi quanto fatto finora per il Comune capoluogo di Regione. I consiglieri di centrodestra puntano il dito sulle responsabilità dell’Amministrazione comunale di centrosinistra e,in particolare, sulla programmazione. Se ne esce in una sola maniera con la Regione che mette mano al portafogli, aumentando il plafond o con un prestito. Altrimenti niente rinnovo di contratto con tutte le conseguenze con il taglio dei servizi e del personale, che nessun vuole. Mancano 10 giorni alla fine del mese e il 1 luglio è vicino…



LA NOTA DEI CONSIGLIERI DI CENTRODESTRA

La nota della Regione Basilicata sul contratto del Trasporto Pubblico Locale relativo al Comune di Potenza rappresenta una pesante smentita politica e amministrativa nei confronti dell’attuale Amministrazione comunale.

Per settimane si è provato a raccontare alla città che il nuovo contratto avrebbe comportato maggiori oneri insostenibili per il Comune, che il mancato finanziamento del fondo regionale avrebbe impedito la sottoscrizione degli atti e che il programma di esercizio sarebbe stato stravolto anche dai collegamenti con Tito e Pignola.

Oggi la Regione dice esattamente il contrario.

Dice che nessun maggiore onere economico grava sul bilancio del Comune di Potenza rispetto alla spesa storica. Dice che l’incremento del contratto, pari a circa 1,7 milioni di euro annui, resta a carico della Regione. Dice che il fondo per gli impianti fissi meccanizzati non può essere utilizzato come alibi nei termini rappresentati dal Comune. Dice, infine, che i collegamenti Tito-Potenza e Pignola-Potenza non sono compresi nel Lotto 4.

In altri termini, viene meno l’intero impianto politico e amministrativo con cui l’Amministrazione comunale ha provato a giustificare il mancato perfezionamento della Convenzione e del Contratto di Servizio.

C’è poi un’evidente contraddizione politica che l’Amministrazione comunale deve spiegare alla città. Appena poche settimane fa, nel corso del Consiglio comunale, il Sindaco e l’Assessore competente rivendicavano con entusiasmo il nuovo piano di esercizio del trasporto pubblico locale, presentandolo come un importante risultato raggiunto nell’interesse dei cittadini e come un significativo miglioramento del servizio. Oggi, invece, gli stessi amministratori sostengono di non essere nelle condizioni di darvi attuazione e attribuiscono le responsabilità della situazione alla Regione Basilicata.

Due posizioni che appaiono difficilmente conciliabili. Se quel piano era davvero sostenibile e rappresentava un beneficio per la città, occorre spiegare cosa sia cambiato nel giro di poche settimane.

Siamo davanti a un fatto grave: su un servizio essenziale come il trasporto pubblico locale, l’Amministrazione sembra aver costruito una posizione istituzionale su presupposti che la Regione definisce non corrispondenti agli atti già approvati dallo stesso Consiglio comunale.

Non è un dettaglio tecnico. È una questione politica di assoluto rilievo.



Perché mentre i cittadini chiedono autobus puntuali, collegamenti efficienti, scale mobili funzionanti e servizi dignitosi, l’Amministrazione comunale appare impegnata a cercare giustificazioni, a scaricare responsabilità e a produrre uno scontro istituzionale che rischia di ricadere direttamente sulla città.

Ancora più preoccupante è il passaggio in cui la Regione avverte che l’eventuale revoca della deliberazione comunale, se fondata sui presupposti indicati dal Comune, potrebbe essere esposta a vizio per erroneità dei presupposti di fatto, con possibili conseguenze risarcitorie anche nei confronti dell’aggiudicatario.

Tradotto: il Comune rischia di aprire un contenzioso, esporre l’Ente a responsabilità economiche e mettere a rischio la continuità del servizio pubblico.

A questo punto non bastano più comunicati generici, dichiarazioni evasive o tentativi di confondere le carte. L’Amministrazione comunale deve venire immediatamente in Consiglio comunale, portare tutti gli atti, spiegare chi ha istruito questa posizione, quali valutazioni siano state fatte e perché la città sia stata trascinata in una contrapposizione così delicata con la Regione Basilicata.

Potenza non può permettersi improvvisazione su un servizio pubblico essenziale.

Il trasporto urbano riguarda studenti, lavoratori, anziani, famiglie, pendolari e cittadini che ogni giorno hanno bisogno di muoversi. Non può diventare il terreno su cui coprire errori politici, ritardi amministrativi o scelte non adeguatamente ponderate.



La città ha diritto a un servizio efficiente, continuo e programmato. Ma ha anche diritto alla verità.

Per questo chiediamo che il Sindaco e l’Amministrazione comunale chiariscano pubblicamente la posizione del Comune, rendano noti tutti gli atti e spieghino perché si sia arrivati a uno scontro istituzionale di tale portata con la Regione Basilicata, con il rischio concreto di scaricare sulla città le conseguenze di scelte amministrative confuse e non adeguatamente motivate.

Su questa vicenda servono risposte precise, trasparenti e documentate. I cittadini di Potenza meritano chiarezza, responsabilità istituzionale e un trasporto pubblico all’altezza delle esigenze della comunità.

