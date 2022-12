Trasporto dializzati, l’ASM si dichiara disponibile al rimborso anche della quota IVA se dovuta

Nella incredibile vicenda del trasporto con ambulanze dei dializzati del materano, un servizio per il quale è emersa grazie all’ANED la procedura faragginosa in essere con cui si procede al pagamento dello stesso (L’agenzia DiMa emette fatture a nome dei pazienti senza che a loro le stesse giuncano mai, fatture che poi vengono pagate direttamente dall’ASM alla DiMa). Una procedura -secondo quanto riportato dall’ANED- effettuata in base ad un protocollo d’intesa tra ASM e DiMa, in merito alla quale i pazienti-intestatari di fattura non hanno avuto mai voce in capitolo, per altro scaduta e non rinnovata (https://giornalemio.it/cronaca/aned-asm-e-di-ma-alleati-contro-i-dializzati-su-vicenda-ingiunzioni-per-trasporto/). Procedura che ha portato alla amara sorpresa di atti ingiuntivi piovuti nelle case degli ignari pazienti. Ora, bontà sua, l’ASM fa sapere che provvederà -se dovuta- anche al pagamento dell’iva su quelle fatture per le quali aveva saldato solo l’imponibile. Bene. Tutti hanno chiarito le proprie posizioni come abbiamo avuto modo di riportare e sembra che la situazione scatenante delle ingiunzioni sia in fase di superamento. Ma ciò non toglie che questa vicenda dovrebbe spingere con urgenza il governo regionale o chi altri di competenza a mettere fine a questa assurda procedura e ad assumere far si che il servizio venga posto direttamente in capo all’ASM con una regolare gara. Ma ecco a seguire il comunicato odierno dell’ASM:

Rimborsi per il trasporto dei dializzati: l’ASM è disponibile al rimborso della quota IVA se dovuta

“In merito alla vicenda dei rimborsi alla ditta Dima per il trasporto dei pazienti dializzati afferenti all’Asm di Matera, il Direttore Generale, Sabrina Pulvirenti, comunica che, al fine di tutelare i pazienti stessi, si sta adoperando per procedere con la liquidazione degli importi relativi all’IVA sulle fatture emesse dalla Dima ed intestate ai pazienti richiedendo alla stessa ditta una certificazione che attesti il profilo soggettivo e oggettivo dell’operazione legata al trasporto dei dializzati con il l’indicazione del corretto regime fiscale applicabile. Si precisa che l’Asm ha già provveduto a liquidare alla ditta Dima l’importo del trasporto al netto dell’IVA, da gennaio ad ottobre 2022, ed è in procinto di pagare le ultime due mensilità di quest’anno. L’ASM non ha nessun rapporto contrattuale con la ditta Dima ma, in base all’art. 33 della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42, provvede soltanto al rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e debitamente dimostrate dagli assistiti i quali, nel caso specifico, hanno delegato alla riscossione la stessa ditta Dima. Pertanto l’Asm è disponibile ad effettuare il pagamento della quota IVA non appena riceverà le certificazioni richieste alla Dima. Da parte dell’Asm c’è, come sempre, la massima disponibilità a tutelare l’interesse dei dializzati, rispettando tuttavia le normative vigenti.”