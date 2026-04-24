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Trasporto dializzati, l’ASM cerca enti del Terzo Settore: pubblicato l’avviso

Anna Giammetta
Di Anna Giammetta
E’ stato pubblicato sul sito dell’ASM Matera, un avviso di manifestazione di interesse rivolto agli Enti del Terzo Settore per il trasporto dei pazienti sottoposti a trattamento di emodialisi non autosufficienti.
La partecipazione è importante per garantire un servizio essenziale e continuo a favore dei pazienti più fragili.
L’obiettivo dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM), è quello di costruire un elenco di soggetti qualificati disponibili a svolgere il servizio di accompagnamento verso i centri dialisi della provincia, destinato agli assistiti le cui condizioni di salute – certificate dai centri specialistici – non consentono l’utilizzo di mezzi pubblici o privati.
Il servizio interesserà i principali presidi sanitari del territorio: l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, il presidio distrettuale di Tinchi di Pisticci e l’ospedale Giovanni Paolo II di Policoro. Per una gestione più efficiente, la provincia è stata suddivisa in quattro ambiti territoriali: Distretto di Matera, Alto Basento, Collina Materana e Fascia Jonica. Gli enti potranno candidarsi per uno o più ambiti, a condizione di garantire la copertura completa dei comuni interessati.
L’elenco avrà validità triennale, con possibilità di proroga, e consentirà eventualmente all’ASM di attivare convenzioni nel rispetto del Codice del Terzo Settore. Le domande dovranno essere inviate entro il 3 maggio 2026 alle ore 23:59 all’indirizzo PEC asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it.
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Anna Giammetta
Anna Giammetta
Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell'Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.
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