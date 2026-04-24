Trasporto dializzati, l’ASM cerca enti del Terzo Settore: pubblicato l’avviso

E’ stato pubblicato sul sito dell’ASM Matera, un avviso di manifestazione di interesse rivolto agli Enti del Terzo Settore per il trasporto dei pazienti sottoposti a trattamento di emodialisi non autosufficienti.

La partecipazione è importante per garantire un servizio essenziale e continuo a favore dei pazienti più fragili.

L’obiettivo dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM), è quello di costruire un elenco di soggetti qualificati disponibili a svolgere il servizio di accompagnamento verso i centri dialisi della provincia, destinato agli assistiti le cui condizioni di salute – certificate dai centri specialistici – non consentono l’utilizzo di mezzi pubblici o privati.

Il servizio interesserà i principali presidi sanitari del territorio: l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, il presidio distrettuale di Tinchi di Pisticci e l’ospedale Giovanni Paolo II di Policoro. Per una gestione più efficiente, la provincia è stata suddivisa in quattro ambiti territoriali: Distretto di Matera, Alto Basento, Collina Materana e Fascia Jonica. Gli enti potranno candidarsi per uno o più ambiti, a condizione di garantire la copertura completa dei comuni interessati.

L’elenco avrà validità triennale, con possibilità di proroga, e consentirà eventualmente all’ASM di attivare convenzioni nel rispetto del Codice del Terzo Settore. Le domande dovranno essere inviate entro il 3 maggio 2026 alle ore 23:59 all’indirizzo PEC asmbasilicata@cert. ruparbasilicata.it