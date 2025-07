Trasporti e concorrenza. Arriva Uber anche a Matera?

Ci ha pensato il notiziario delle 14.00, di mercoledì 30 luglio, del Tg3 Basilicata a dare notizia dell’arrivo nella nostra regione della piattaforma internazionale ”Uber”, che mette in contatto passeggeri e autisti, grazie a una Applicazione mobile, per rispondere alle richieste di cittadini, turisti per spostamenti su gomma. Ma altrove avviene anche per altri vettori. E così la Basilicata si appresta a diventare la 17^ regione dove il servizio è stato attivato. Sempre il notiziario della Rai precisa che il servizio parte con Uber Black, autista con mezzo Ncc, e che l’Azienda in prospettiva intende lavorare con i tassisti. Attendiamo di saperne di più nelle prossime settimane. Antonio Serravezza,intanto, che è tornato sul tema trasporti e in particolare su quello ferroviario vorrebbe un incremento dei collegamenti di Matera con Bari. Tutto ha un costo e i servizi si pagano. Ci sono le Fal mentre il collegamento con RFI, ma fino al borgo La Martella, ci sarà dal 2027. Quanto alle navette, assicurate dalle Regioni Puglia e Basilicata, devono fare i conti con gli orari. C’è posto per servizi privati aggiuntivi. Anche qui ci sono linee in concessione e occorre tenere conto della concorrenza e delle esigenze dell’utenza. Serravezza, poco incline a comprendere le dinamiche della burocrazia continuerà a scrivere…



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

È effettivamente incomprensibile che Matera, essendo una città capoluogo di provincia e una destinazione turistica importante, non abbia collegamenti ferroviari diretti e sia servita solo dalle FAL (Ferrovie Appulo Lucane) in esclusiva. La mancanza di opzioni di trasporto può creare grandi disagi per i turisti e per gli abitanti locali, che sono costretti ad attendere ore per una corsa. Sarebbe sicuramente utile se ci fossero più opzioni di trasporto disponibili, come ad esempio corse aggiuntive da e per Bari, aeroporto e stazione FS, e la stazione di Ferrandina. Questo potrebbe essere realizzato permettendo ad altre aziende di trasporto di creare corse necessarie, aumentando così la frequenza e la flessibilità dei servizi di trasporto.



La richiesta è giustificata, specialmente considerando l’importanza turistica di Matera e la necessità di rendere più accessibile la città dei Sassi. Spero che le autorità locali e regionali prendano in considerazione la possibilità di migliorare i servizi di trasporto per supportare lo sviluppo turistico e economico della zona. Il monopolio dei trasporti è un grande limite per la libertà di scelta e per la qualità dei servizi offerti. Quando un solo ente o azienda ha il controllo esclusivo sui trasporti in una zona, può portare a una mancanza di concorrenza e a servizi meno efficienti e meno adattati alle esigenze degli utenti. La presenza di più operatori di trasporto può invece stimolare la concorrenza, migliorare la qualità dei servizi e offrire più opzioni e flessibilità per gli utenti. Questo è particolarmente importante in una città turistica come Matera, dove la facilità di accesso e la qualità dei servizi di trasporto possono avere un impatto significativo sull’esperienza dei visitatori. Spero che le autorità competenti prendano in considerazione la possibilità di aprire il mercato dei trasporti a più operatori, per garantire una maggiore concorrenza e una migliore qualità dei servizi per gli utenti. Un altro un problema grave! La mancanza di servizi delle FAL durante la settimana è già un limite, ma il fatto che non ci sia alcun servizio la domenica è particolarmente critico. Questo significa che i turisti e gli abitanti locali che vogliono visitare Matera o spostarsi nella zona non hanno alcuna opzione di trasporto disponibile la domenica.



Questo può essere un grande ostacolo per lo sviluppo turistico della zona, poiché molti visitatori potrebbero pianificare le loro vacanze o le loro escursioni proprio durante il fine settimana. La mancanza di servizi di trasporto la domenica può quindi scoraggiare i turisti dal visitare Matera e limitare le opportunità economiche della zona. Spero che le autorità locali e regionali prendano seriamente in considerazione questo problema e lavorino per trovare soluzioni per migliorare i servizi di trasporto, compresa la disponibilità di servizi la domenica