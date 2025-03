Si è svolto, nei giorni scorsi, nella sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Matera, il seminario “Trasformare il rischio in opportunità dal cantiere ai luoghi di lavoro”, organizzato insieme ai due ordini provinciali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, e dei Geometri e Geometri Laureati.

Alla presenza di numerosi professionisti iscritti ai tre organismi provinciali, cui il presidente degli ingegneri, Giuseppe Sicolo, ha rivolto un messaggio di benvenuto, i relatori Ing. Luigia Scarpa (Coordinatrice Commissione Sicurezza Ordine Ingegneri Matera) e Gianluca Giagni (Libero Professionista, Scrittore e Docente Universitario) hanno affrontato le diverse tematiche correlate all’argomento principale. In particolare, sono stati approfonditi i seguenti contenuti: “Introduzione al concetto di rischio e percezione del rischio nella società contemporanea, dati e statistiche”; “Il rischio come opportunità di crescita tra formazione e gestione dei near miss”; “Le strategie per gestire il rischio”; “Casi di studio ed esperienze pratiche tra cantiere e ambienti di lavoro”; “Strumenti pratici per la trasformazione promozione di una mentalità resiliente e innovativa”.

Il seminario, liberamente ispirato ai contenuti del libro “Sine cura” di Gianluca Giagni, ha approfondito l’importanza di affrontare e gestire il rischio in modo proattivo. Durante la sessione formativa, sono state esplorate le molteplici dimensioni del rischio, evidenziando come non dover essere percepito semplicemente come una minaccia da evitare, ma piuttosto come un’opportunità da cogliere.

Attraverso l’analisi di casi studio e l’illustrazione di esperienze pratiche in ambito cantiere e ambienti di lavoro, i partecipanti hanno appreso le strategie efficaci per identificare, valutare e ottimizzare le incertezze nel loro contesto professionale.

La partecipazione al Seminario ha consentito ai professionisti iscritti di acquisire tre crediti formativi ai fini dell’aggiornamento delle reciproche competenze professionali.