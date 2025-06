Trasporti: Matera e Miccolis il rapporto continua. E il Tar fa chiarezza

Abbiamo letto la sentenza( 17 pagine) del tribunale amministrativo regionale della Basilicata cheha accolto il ricorso presentato dalla società Miccolis, per l’assegnazione del servizio di trasporto urbano a Matera. E ci siamo fatti un’idea di come le perplessità e le contraddizioni del bando regionale siano venute come i nodi al pettine. Serve chiarezza sui servizi. Ed è quanto chiede con una nota il segretario regionale della Fit Cisl Sebastiano Colucci. La sentenza del Tar avrebbe riconosciuto i limiti del bando di gara regionale, che il 14 marzo scorso aveva aggiudicato la gara alla seconda classificata e in base a clausole ritenute dubbie dal sindacato.” La Stazione Unica Appaltante – afferma il segretario Colucci- aveva assegnato il lotto 5 di Matera alla società Dover ,2^ classificata con un punteggio sia in ordine all’Offerta Tecnica che per quella Economica di gran lunga inferiore alla 1^ classificata Miccolis spa. E questo-precisa- in violazione di quanto prevede il codice degli appalti ovvero ‘’l’offerta economicamente più vantaggiosa”. Successivamente la Giunta Regionale di Basilicata ha deliberato il ritiro della gara per riformulazione delle caratteristiche, attuando una mozione approvata dal Consiglio Regionale”. Sabino ha anche chiesto che si cambi rotta nella gestione del Dipartimento trasporti, denunciando i limiti di quella struttura che hanno portato a una errata impostazione e a al fallimento dei bandi di gara.”La la Basilicata -ha precisato il segretario della Fit Cisl- ha bisogno di un bacino unico che veda la partecipazione di grandi stakeholder che tutelino i lavoratori e il servizio”



LA NOTA DELLA FIT CISL

FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI

Segreteria Regionale di Basilicata

Aderente a: International Transport Workers’ Federation – ITF – European Transport Workers’ Federation ETF

COMUNICATO STAMPA

Oggetto: Miccolis vince il ricorso per l’assegnazione del Trasporto Urbano di Matera, il tribuina1a Amministrativo di Basilicata riconosce i limiti di una gara sbagliata.

In data 14 Marzo 2025 avevamo espresso tutta la nostra perplessità sull’assegnazione del Trasporto Pubblico Urbano di Matera alla Dover, classificatasi seconda ma assegnataria per delle clausole dubbie previste dal Bando di gara emanato da Regione di Basilicata. – Dichiara il Segretario Generale Sebastiano Colucci –

Inspiegabilmente, la Stazione Unica Appaltante aveva assegnato il lotto 5 di Matera alla Società Dover di Veccaro Cosimo Srl, che risulta 2^ classificata con un punteggio sia in ordine all’Offerta Tecnica che per quella Economica di gran lunga inferiore alla 1^ classificata Miccolis spa, in violazione di quanto prevede il codice degli appalti ovvero ‘’l’offerta economicamente più vantaggiosa’’, questo solamente per un limite di assegnazione imposto dall’ente.



A Marzo 2024 la Giunta Regionale di Basilicata ha deliberato il ritiro della gara per riformulazione delle caratteristiche in attuazione della Mozione approvata dal Consiglio Regionale, ma il mancato recepimento da parte degli uffici Regionali ha visto andare deserta la partecipazione a 3 dei 5 lotti messia gara.

La gara deserta e ora l’annullamento dell’affidamento di 1 dei due lotti assegnati, conferma quello che da anni come FIT-CISL di Basilicata cerchiamo di far capire alla Politica che è rimasta sorda finanche dinnanzi agli innumerevoli scioperi effettuati, ovvero che la Basilicata ha bisogno di un bacino unico che veda la partecipazione di grandi stakeholder che tutelino i lavoratori e il servizio.

Il costo della progettazione della gara, la condanna economica del TAR, il mancato recepimento delle delibere di giunta, sono tutte addebitabili ad un ufficio e ad un dirigente che da anni colleziona insuccessi per fare un esempio più datato, l’annullamento della gara 34 Octies per un errore materiale sul personale, gara che avrebbe portato un risparmio di milioni di euro a Regione Basilicata.

Speriamo che l’ufficio infrastrutture, e l’assessorato mettano fine a questo continuo fallimento del Trasporto Pubblico di Basilicata cosi da poter finalmente progettare una gara appetibile, partecipata e che tuteli i lavoratori in pieno rispetto delle norme Europe

LA SENTENZA DEL TAR

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 111 del 2025, proposto dalla Miccolis

S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.

Giacomo Marchitelli, PEC marchitelli0221@cert.avvmatera.it, domiciliata ai sensi

dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t.,

rappresentata

e

difesa

dall’avv.

Anna

Carmen

Possidente,

PEC

anpossid@cert.regione.basilicata.it, con domicilio fisico in Potenza Via Vincenzo

Verrastro n. 4 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;

nei confronti

Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata

e

difesa

dagli avv.ti Carlo

colapinto.carlo@avvocatibari.legalmail.it,

e

Filippo

Colapinto,

Colapinto,

PEC

PEC

colapinti.filippo80@avvocatibari.legalmail.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D.

n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

N. 00111/2025 REG.RIC.

e con l’intervento di

ad adiuvandum:

Comune di Matera, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso

dall’avv. Camilla Pastore, PEC pastore1329@cert.avvmatera.it, domiciliato ai sensi

dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

per l’annullamento:-della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Appalti di Servizi e Forniture della

Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata n. 35 del 13.3.2025 (notificata

con la pec del 14.3.2025), nella parte in cui il Lotto n. 5 del Comune di Matera,

relativo alla procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di

trasporto pubblico locale regionale su gomma, è stato aggiudicato alla Autolinee

Dover di Veccaro Cosimo S.r.l., anziché alla Miccolisi S.p.A.;-dei punti 4 e 24 del Disciplinare di gara, nel caso cui dovessero essere interpretati

nel senso che il predetto Lotto n. 5 del Comune di Matera dovrebbe essere

aggiudicato alla Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l., anziché alla Miccolisi

S.p.A.;

nonché per il risarcimento:-in via principale, in forma specifica, mediante l’aggiudicazione del predetto

appalto in favore della Miccolis S.p.A., previa declaratoria dell’inefficacia del

contratto, eventualmente stipulato, con subentro della Miccolisi S.p.A.;-in via subordinata, in forma equivalente, “nella misura che sarà determinata in

corso di causa”;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e della Autolinee

Dover di Veccaro Cosimo S.r.l.;

Visto l’intervento ad adiuvandum del Comune di Matera;

Visto il ricorso incidentale, proposto dalla Autolinee Dover di Veccaro Cosimo

S.r.l.;

N. 00111/2025 REG.RIC.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il Cons. Pasquale

Mastrantuono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con bando, pubblicato il 13.11.2023 sia nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione

Europea, sia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la Regione

Basilicata ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione del

servizio di trasporto pubblico locale regionale su gomma, avente la durata di 9 anni,

prevedendo:

1) la suddivisione dell’appalto in 5 Lotti, di cui i primi 3 di carattere extraurbano

(aventi rispettivamente i valori complessivi di €: 148.421.108,34, pari ad una

complessiva percorrenza annua di 8.204.594,16 km., relativo all’intero territorio

regionale; 402.316.388,37, pari ad una complessiva percorrenza annua di

17.611.370,98 km., relativo all’intera Provincia di Potenza; e 173.238.008,40, pari

ad una complessiva percorrenza annua di 8.122.123,69 km., relativo all’intero

territorio della Provincia di Matera) e gli altri 2, relativi al Comune di Potenza

(Lotto n. 4, avente il valore complessivo di € 70.756.909,83, pari ad una

complessiva percorrenza annua di 1.395.526,50 km.) ed al Comune di Matera

(Lotto n. 5, avente il valore complessivo di € 49.814.760,87, pari ad una

complessiva percorrenza annua di 1.642.425,35 km.);

2) e che le offerte avrebbero dovuto essere presentate entro il termine perentorio

delle ore 12,00 del 13.5.2024.

Il Disciplinare di gara:-al paragrafo “Limitazione dell’aggiudicazione ad un numero massimo di Lotti” del

punto 4, ripetuto nella parte iniziale del punto 24, rubricato “Aggiudicazione

dell’appalto e stipula del contratto”, ha prestabilito che “i concorrenti possono

presentare offerta ad 1 o più Lotti”, specificando che “nel caso in cui un

N. 00111/2025 REG.RIC.

concorrente risulti primo in graduatoria per più Lotti, al medesimo non potrà essere

aggiudicato più di 1 Lotto”, con la puntualizzazione che: 1) “l’aggiudicazione dei

Lotti avverrà procedendo dal Lotto di maggiore rilevanza economica, proseguendo

con il Lotto via via decrescente”; 2) “non troverà applicazione il limite di 1 Lotto

aggiudicabile ad un medesimo concorrente e sarà, quindi, possibile procedere con

l’aggiudicazione di un 2° Lotto nelle seguenti ipotesi: A) nel caso in cui il

concorrente, risultato già aggiudicatario di 1 Lotto, risulti il solo concorrente ad

aver presentato un’offerta valida per l’ulteriore 2° Lotto da aggiudicare; B) nel caso

in cui nella graduatoria del Lotto da aggiudicare vi siano uno o più concorrenti ad

aver presentato offerte valide, già aggiudicatari di 1 Lotto, ai fini

dell’aggiudicazione, rileverà la posizione in graduatoria (il Lotto è aggiudicato al

concorrente meglio posizionato)”; 3) “sarà possibile procedere con

l’aggiudicazione di un 3° Lotto nelle seguenti ipotesi: A) nel caso in cui detto

concorrente risulti il solo concorrente ad aver presentato offerta valida per

l’ulteriore Lotto rispetto a quelli già aggiudicati; B) nel caso in cui vi siano uno o

più concorrenti, già aggiudicatari dei 2 lotti secondo il predetto ordine decrescente

di importo del Lotto, siano gli unici ad aver presentato offerte valide per 1 o più dei

restanti Lotti, in questo caso ai fini dell’aggiudicazione rileverà la posizione in

graduatoria”;-al paragrafo dei “Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale” del punto 6, con

specifico riferimento ai Lotti nn. 4 e 5, ha previsto “l’esecuzione di servizi di

trasporto pubblico urbano nel triennio precedente alla data di pubblicazione del

bando di gara, con percorrenze complessive almeno pari a quelle annue poste a

base di gara”;-al punto 8, rubricato “Subappalto”, ha fissato il limite del 20% delle prestazioni,

“espressi in termini di percorrenze kilometriche”, che possono essere eseguite in

subappalto;-al punto 17, intitolato “Offerta Economica”, ha prescritto che doveva essere

allegato il Piano Economico e Finanziario, disciplinato dall’art. 18 del Capitolato

N. 00111/2025 REG.RIC.

Speciale e dall’Allegato 11 al Capitolato Speciale, ed al successivo punto 23 il

subprocedimento della relativa verifica;-al punto 18, ha contemplato il criterio di aggiudicazione dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, stabilendo l’attribuzione di massimo 80 punti per

l’offerta tecnica, con la previsione della riparametrazione sia per i punteggi dei

singoli criteri di valutazione, sia per gli interi punteggi dell’offerta tecnica, e di

massimo 20 punti per l’offerta economica.

Entro il suddetto termine perentorio delle ore 12,00 del 13.5.2024:-non è stata presentata alcuna offerta per i primi 3 Lotti di carattere extraurbano;-per il Lotto n. 4, relativo al Comune di Potenza, solo la Miccolis S.p.A. ha

presentato l’offerta;-per il Lotto n. 5, relativo al Comune di Matera, hanno presentato l’offerta la

Miccolis S.p.A. e la Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l..

La Commissione giudicatrice:-con riferimento al Lotto n. 5, relativo al Comune di Matera: 1) nelle sedute del

10.12.2024 e del 19.12.2024 ha esaminato e valutato le offerte tecniche, attribuendo

il punteggio massimo di 80 punti alla Miccolis S.p.A. e 39,195 punti alla Autolinee

Dover di Veccaro Cosimo S.r.l.; 2) nella seduta del 27.1.2025 ha assegnato per le

offerte economiche il punteggio massimo di 20 punti alla Miccolis S.p.A., per il

ribasso del 3,86%, e 16,313 punti alla Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l.,

per il ribasso del 3,56%, ed ha stilato la seguente graduatoria definitiva: 1° posto

Miccolis S.p.A. con il punteggio massimo complessivo di 100 punti; 2° posto

Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l. con il punteggio complessivo di 55,508;-mentre, per quanto riguarda il Lotto n. 4, relativo al Comune di Potenza, all’unica

offerta della Miccolis S.p.A. del ribasso del 3,79% ha attribuito il punteggio

massimo complessivo di 100 punti.

Pertanto, il Dirigente dell’Ufficio Appalti di Servizi e Forniture della Stazione

Unica Appaltante della Regione Basilicata, dopo la verifica del possesso dei

N. 00111/2025 REG.RIC.

requisiti di ammissione alla gara, con Determinazione n. 35 del 13.3.2025

(notificata con la pec del 14.3.2025) ha aggiudicato il Lotto n. 4, relativo al

Comune di Potenza, alla Miccolis S.p.A. ed il Lotto n. 5, relativo al Comune di

Matera, alla Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l., in applicazione dei suddetti

punti 4 e 24 del Disciplinare di gara.



La Miccolis S.p.A., dopo aver precisato di aver conosciuto tutti gli atti del

procedimento in data 19.3.2024, con il presente ricorso, notificato il 9.4.2025

(anche

presso

l’indirizzo

di

posta

elettronica

RegInde

ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it) e depositato il 10.4.2025, ha impugnato la

predetta Determinazione n. 35 del 13.3.2025, nella parte in cui il Lotto n. 5 del

Comune di Matera è stato aggiudicato alla Autolinee Dover di Veccaro Cosimo

S.r.l., anziché alla Miccolisi S.p.A., ed anche i punti 4 e 24 del Disciplinare di gara,

nel caso cui dovessero essere interpretati nel senso che il predetto Lotto n. 5 del

Comune di Matera dovrebbe essere aggiudicato alla Autolinee Dover di Veccaro

Cosimo S.r.l., anziché alla Miccolisi S.p.A., deducendo:

1) con riferimento ai suddetti punti 4 e 24 del Disciplinare di gara: A) in via

principale, la loro errata applicazione, in quanto: a1) tali disposizioni della lex

specialis di gara vanno interpretate nel senso che si riferiscono anche “all’ipotesi

che un concorrente sia aggiudicatario di 1 Lotto ed abbia presentato offerta valida

per altro Lotto, se risulti meglio posizionato”; a2) il punto 3.7 della Relazione di

Affidamento Allegato A alla Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti

del 5.8.2021, che costituisce l’Allegato 2 al Capitolato Speciale, aveva precisato

che: “al fine di perseguire il principale e fondamentale obiettivo di assicurare

l’aggiudicazione di tutti i lotti di gara, evitando che vincoli posti all’aggiudicazione

possano inficiare il buon esito dell’intera procedura, il limite di aggiudicazione di 1

solo lotto per concorrente (anche con la deroga relativa ai Lotti dei servizi urbani

dei capoluoghi) non potrà comunque determinare la mancata aggiudicazione di 1 o

più Lotti di gara”, specificando che “in caso di partecipazione di un solo

concorrente ad 1 singolo Lotto, tale Lotto non sarà considerato ai fini

N. 00111/2025 REG.RIC.

dell’applicazione del divieto di aggiudicazione degli altri Lotti”, con la

puntualizzazione che “il partecipante unico ad 1 Lotto potrà quindi aggiudicarsi 1

altro Lotto, qualora in quest’ultimo risulti il miglior offerente”; a3) evidenziando la

logicità del predetto punto 3.7 della Relazione di Affidamento Allegato A alla

Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 5.8.2021, sia perché “il

Lotto di gara con un unico partecipante/offerente è un Lotto senza competizione

effettiva, che dimostra la non appetibilità della gara” e “che è venuto meno il fine

pro-concorrenziale che giustifica la suddivisione in Lotti ed il vincolo di

aggiudicazione”, sia perché “deve prevalere l’interesse pubblico alla salvaguardia

della gara al minor costo ed alla migliore qualità del servizio rispetto ad un fine

pro-concorrenziale che nei fatti non ha dato risultati”, tenuto conto delle circostanze

che 3 Lotti su 5 sono andati deserti e che vi è stato un solo offerente per il Lotto n.

4 e solo due offerenti per il Lotto n. 5; a4) per ottenere, in attuazione pure del

principio di risultato ex art. 1 D.Lg.vo n. 36/2023, “un ragionevole bilanciamento

tra le esigenze di tutela della concorrenza con il perseguimento dell’interesse

pubblico alla scelta del miglior contraente, allo scopo di impiegare le risorse della

finanziarie della collettività nel migliore modo possibile”; B) in via subordinata, nel

caso in cui i punti 4 e 24 del Disciplinare di gara dovessero essere interpretati nel

senso che il predetto Lotto n. 5 del Comune di Matera dovrebbe essere aggiudicato

alla Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l., la violazione del citato punto 3.7

della Relazione di Affidamento Allegato A alla Delibera dell’Autorità di

Regolazione dei Trasporti del 5.8.2021, in quanto la Regione Basilicata ed il

Disciplinare di gara devono recepire le prescrizioni dell’Autorità di Regolazione

dei Trasporti; C) in via ancora più subordinata, la violazione dell’art. 58, comma 4,

terzo periodo, D.Lg.vo n. 36/2023, in quanto tale norma prescrive che la lex

specialis deve contenere “l’indicazione della ragione specifica della scelta” di

limitare il numero massimo dei Lotti, per i quali è consentita l’aggiudicazione al

medesimo concorrente, che il primo periodo di tale norma individua nelle “ragioni

N. 00111/2025 REG.RIC.

connesse alle caratteristiche della gara e all’efficienza della prestazione” e nelle

“ragioni inerenti al relativo mercato”;

2) che l’aggiudicataria Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l. avrebbe dovuto

essere esclusa dalla gara, in quanto, poiché in seguito al soccorso istruttorio aveva

sanato l’iniziale difformità del Documento di Gara Unico Europeo, che a pagina 10

indicava il subappalto nella misura del 30%, dal punto 8 del Disciplinare di gara,

nella parte è stato fissato il limite del 20% del subappalto delle prestazioni,

“espressi in termini di percorrenze kilometriche”, non poteva ritenersi che il Piano

Economico Finanziario, allegato all’offerta economica, redatto dalla

controinteressata, potesse dimostrare la sostenibilità economica del ribasso del

3,56%, basato sulla maggiore percentuale di subappalto del 30%, perché una

minore percentuale di subappalto determina un aumento dei costi del personale, del

carburante, di gestione e di energia ed un incremento degli oneri di manutenzione e

riparazione dei veicoli, destinati al trasporto pubblico, evidenziando che, poiché il

Piano Economico Finanziario e un allegato dell’offerta economica, tale incongruità

non poteva essere sanata con il soccorso istruttorio, come prescritto dall’art. 101,

comma 1, lett. a), D.Lg.vo n. 36/2023;

3) che l’aggiudicataria Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l. avrebbe dovuto

essere esclusa dalla gara, anche perché non in possesso del requisito di capacità

tecnica e professionale, di aver eseguito, “nel triennio precedente alla data di

pubblicazione del bando di gara” del 13.11.2023, percorrenze complessive almeno

pari a quelle annue poste a base di gara”, cioè nella specie pari a 1.642.425,35 km.

(a pag. 41 del Documento di Gara Unico Europeo la controinteressata ha indicato

1.717.345,00 km., di cui 182.100,00 km. per il trasporto pubblico nel Comune di

Sant’Arcangelo e 223.014,00 per il trasporto pubblico nel Comune di Bisceglie), in

quanto i contratti di trasporto pubblico locale nei Comuni di Sant’Arcangelo e di

Bisceglie erano terminati prima del 13.11.2023, tenuto conto del principio che i

requisiti di ammissione alla gara devono essere posseduti fino alla stipula del

contratto e per tutto il periodo di esecuzione della concessione.

N. 00111/2025 REG.RIC.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Basilicata e l’aggiudicataria Autolinee

Dover di Veccaro Cosimo S.r.l., sostenendo l’infondatezza del ricorso.

Con atto di intervento ad adiuvandum, non notificato, del 5.5.2025 il Comune di

Matera, dover aver evidenziato che l’esecuzione del servizio di trasporto pubblico

nel suo territorio è gestita dal Comune e che la gara in esame in questione si

riferisce ai servizi minimi di trasporto pubblico locale (finanziati dalla Regione

Basilicata, mentre i servizi aggiuntivi sono a carico del Comune di Matera, che

dovrà indire per tali servizi aggiuntivi un’altra gara) ed anche l’interesse ad

ottenere un migliore servizio di trasporto pubblico comunale, ha chiesto

l’accoglimento del ricorso, ritenendo insufficiente la motivazione ex art. 58, comma

4, terzo periodo, D.Lg.vo n. 36/2023, contenuta nel penultimo capoverso del

paragrafo “Limitazione dell’aggiudicazione ad un numero massimo di Lotti” del

punto 4 del Disciplinare di gara.

Con ricorso incidentale, notificato il 9.5.2025 e depositato il 21.5.2025, la

Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l., dopo aver rilevato che il bando,

pubblicato il 13.11.2023 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con

riferimento ai criteri di aggiudicazione, ha specificato che “la gara è aggiudicata

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108

D.Lg.vo n. 36/2023”, ha dedotto l’illegittimità del quarto capoverso del punto 3.7

della Relazione di Affidamento Allegato A alla Delibera dell’Autorità di

Regolazione dei Trasporti, del 5.8.2021, che costituisce l’Allegato 2 al Capitolato

Speciale, e del bando, pubblicato sempre nella stessa data del 13.11.2023 nella

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, nella parte in cui, sempre con riferimento

ai criteri di aggiudicazione, prevede che “la concessione è aggiudicata in base ai

criteri indicati nel Capitolato”, in quanto violano i commi 1 e 2 dell’art. 87 D.Lg.vo

n. 36/2023, i quali stabiliscono rispettivamente che “il Disciplinare di gara fissa le

regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte” e che “il

Capitolato definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l’aggiudicatario

N. 00111/2025 REG.RIC.

e la stazione appaltante”, evidenziando che l’art. 85, comma 2, stesso D.Lg.vo n.

36/2023, nella parte in cui prevede che i bandi, pubblicati a livello nazionale, “non

contengono informazioni diverse da quelle dei bandi, trasmessi all’Ufficio delle

pubblicazioni dell’Unione Europea”, ai sensi dell’art. 225, comma 1, del medesimo

D.Lg.vo n. 36/2023 è entrato in vigore l’1.1.2024.

Con memorie del 9.6.2025 e del 13.6.2025 la ricorrente principale, oltre ad insistere

per l’accoglimento del ricorso principale, ha replicato al ricorso incidentale ed alla

memoria della Regione Basilicata ed ha eccepito l’inammissibilità del ricorso

incidentale, nella parte relativa all’impugnazione del punto 3.7 della Relazione di

Affidamento Allegato A alla Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti

del 5.8.2021, in quanto tale Relazione era già stata richiamata nell’Avviso di pre

informazione del 3.1.2022 e nella Determinazione regionale a contrarre n. 455 del

5.10.2023 ed era stata fatta propria con la successiva Determinazione regionale

dell’8.11.2023, di indizione della gara, e con l’art. 2 del Disciplinare di gara, e per

l’omessa impugnazione del punto 24 del Disciplinare di gara, nella parte in cui

prevede che “non troverà applicazione il limite di 1 Lotto aggiudicabile ad un

medesimo concorrente e sarà, quindi, possibile procedere con l’aggiudicazione di

un 2° Lotto” “nel caso in cui nella graduatoria del Lotto da aggiudicare vi siano

uno o più concorrenti ad aver presentato offerte valide, già aggiudicatari di 1

Lotto”.

Con memoria del 14.6.2025 la ricorrente incidentale, oltre ad insistere per la

reiezione del ricorso principale e per l’accoglimento del ricorso incidentale, ha

replicato alle predette eccezioni di inammissibilità della ricorrente principale ed ha

eccepito l’inammissibilità dell’atto intervento ad adiuvandum del Comune di

Matera.

All’Udienza Pubblica del 25.6.2025 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, risulta fondata l’eccezione della ricorrente incidentale, di

inammissibilità dell’atto intervento ad adiuvandum del Comune di Matera, in

quanto, in violazione dell’art. 50, comma 2, cod. proc. amm., non è stato notificato

N. 00111/2025 REG.RIC.

alle altre parti (sul punto cfr. la Sentenza TAR Basilicata n. 558 del 12.9.2020 e la

Giurisprudenza ivi richiamata).

Invece, vanno disattese tutte le suddette eccezioni di inammissibilità del ricorso

incidentale, sollevate dalla ricorrente principale, in quanto l’Adunanza Plenaria del

Consiglio di Stato con la Sentenza n. 4 del 26.4.2018 ha statuito che devono essere

impugnate immediatamente soltanto le censure escludenti, che impediscono la

partecipazione alla gara.

Nel merito, viene esaminato per prima il ricorso principale e vanno esaminati per

prima il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, in quanto contengono

censure escludenti.

Il secondo motivo, finalizzato ad ottenere l’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria

Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l., perché il suo Piano Economico

Finanziario era stato redatto sul presupposto della maggiore percentuale di

subappalto del 30%, poi corretta entro il limite del 20%, stabilito dal punto 8 del

Disciplinare di gara, risulta infondato, in quanto la Commissione giudicatrice nella

seduta del 27.1.2025 (cfr. verbale di pari data 27.1.2025) aveva ritenuto che il

predetto Piano Economico Finanziario era “caratterizzato da sufficienti elementi di

adeguatezza e sostenibilità” per l’intera durata di 9 anni della concessione, non

rilevando “particolari elementi di criticità”, perché: 1) “la struttura delle voci di

costo necessarie all’esecuzione della concessione” era “stata individuata

correttamente, sulla base delle ipotesi assunte”; 2) “i dati economici” erano

“caratterizzati da un livello di dettaglio adeguato alla valutazione della

sostenibilità” e risultavano “sufficientemente realistici e giustificati”; 3) “i costi ed i

ricavi” risultavano “nel complesso coerenti con l’offerta tecnica ed economica

presentata”.

Parimenti, va disatteso il terzo ed ultimo motivo del ricorso principale, parimenti

finalizzato ad ottenere l’esclusione dalla gara della controinteressata, perché, con

riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale, di aver eseguito, “nel

N. 00111/2025 REG.RIC.

triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara” del 13.11.2023,

“percorrenze complessive almeno pari a quelle annue poste a base di gara”, cioè

nella specie pari a 1.642.425,35 km., non avrebbe dovuto tenersi conto delle

percorrenze di 182.100,00 km. per il trasporto pubblico nel Comune di

Sant’Arcangelo e 223.014,00 per il trasporto pubblico nel Comune di Bisceglie, dal

momento che i relativi contratti di trasporto pubblico locale erano terminati prima

del 13.11.2023, in quanto il predetto requisito di capacità tecnica e professionale

doveva essere conseguito nell’arco del triennio precedente alla data di

pubblicazione del bando di gara, ma non deve essere posseduto, come i cosiddetti

requisiti di ordine generale ex artt. 94 e 95 D.Lg.vo n. 36/2023 e quelli di idoneità

professionale, ininterrottamente per l’intero triennio precedente al bando di gara e

fino alla stipula del contratto e per tutto il periodo di esecuzione dell’appalto, come

preteso dalla ricorrente.

Invece, risulta fondata la censura del primo motivo del ricorso principale, con la

quale è stato dedotto che il punto 4 del Disciplinare di gara va interpretato nel

senso che si riferisce anche “all’ipotesi che un concorrente sia aggiudicatario di 1

Lotto ed abbia presentato offerta valida per altro Lotto, se risulti meglio

posizionato”, in quanto il secondo capoverso del paragrafo “Limitazione

dell’aggiudicazione ad un numero massimo di Lotti” del predetto punto 4 del

Disciplinare di gara, rubricato “Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto”,

dopo aver precisato che “l’aggiudicazione dei Lotti avverrà procedendo dal Lotto di

maggiore rilevanza economica, proseguendo con il Lotto via via decrescente”, ha

prestabilito che “nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più

lotti, al medesimo non potrà essere aggiudicato più di un lotto”.

Poiché le predette parole “primo in graduatoria” non possono essere equiparate a

quelle di “unico offerente”, deve ritenersi che la predetta disposizione del

Disciplinare di gara va interpretata nel senso che, se un concorrente si è aggiudicato

un Lotto di maggiore rilevanza economica, in quanto unico offerente di quel lotto,

può ottenere l’aggiudicazione anche del Lotto, di minore rilevanza economica,

N. 00111/2025 REG.RIC.

come nella specie, perché la ricorrente principale Miccolis S.p.A. si è aggiudicata il

Lotto n. 4, relativo al Comune di Potenza, avente il valore complessivo di €

70.756.909,83, in quanto unica offerente, e perciò può conseguire l’aggiudicazione

anche del Lotto cui è causa n. 5, relativo al Comune di Matera, avente il valore

complessivo di € 49.814.760,87, in quanto migliore offerente.

Conseguentemente, deve ritenersi che le ulteriori disposizioni dei punti 4 e 24 del

Disciplinare di gara, ai sensi delle quali un 2° Lotto può essere aggiudicato “nel

caso in cui il concorrente, risultato già aggiudicatario di 1 Lotto, risulti il solo

concorrente ad aver presentato un’offerta valida per l’ulteriore 2° Lotto da

aggiudicare” e che “nel caso in cui nella graduatoria del Lotto da aggiudicare vi

siano uno o più concorrenti ad aver presentato offerte valide, già aggiudicatari di 1

Lotto, ai fini dell’aggiudicazione, rileverà la posizione in graduatoria (il Lotto è

aggiudicato al concorrente meglio posizionato)”, costituiscono ulteriori fattispecie,

diverse da quella, oggetto della controversia in esame, di aver conseguito

l’aggiudicazione di un Lotto di maggiore rilevanza economica, in quanto unico

offerente di quel lotto.



Solo per completezza, va rilevata l’infondatezza delle altre censure del primo

motivo del ricorso principale, in quanto:-non può tenersi conto del parere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del

25.3.2021, allegato al ricorso, perché si riferisce al precedente progetto di gara del

12.2.2021;-non risulta decisivo il quarto capoverso del punto 3.7 della Relazione di

Affidamento Allegato A alla Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti,

del 5.8.2021, che costituisce l’Allegato 2 al Capitolato Speciale, nella parte in cui

spiega e considera che “in caso di partecipazione di un solo concorrente ad 1

singolo Lotto, tale Lotto non sarà considerato ai fini dell’applicazione del divieto di

aggiudicazione degli altri Lotti” e che “il partecipante unico ad 1 Lotto potrà quindi

aggiudicarsi 1 altro Lotto, qualora in quest’ultimo risulti il miglior offerente”: 1) sia

N. 00111/2025 REG.RIC.

perché è espressamente motivato con la dichiarata finalità “di perseguire il

principale e fondamentale obiettivo di assicurare l’aggiudicazione di tutti i lotti di

gara, evitando che vincoli posti all’aggiudicazione possano inficiare il buon esito

dell’intera procedura”, e di fare in modo che “il limite di aggiudicazione di 1 solo

lotto per concorrente” possa “determinare la mancata aggiudicazione di 1 o più

Lotti di gara”, eventualità che non si è verificata nella fattispecie in esame; 2) sia

perché le predette parti del quarto capoverso del punto 3.7 della Relazione di

Affidamento Allegato A alla Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti

del 5.8.2021, invocate dalla ricorrente, sono precedute dal secondo capoverso, ai

sensi del quale viene precisato che “in sede di approvazione degli atti di gara potrà

essere inserita una parziale deroga” al principio, che a ciascun offerente non potrà

essere aggiudicato più di 1 Lotto, “consentendo la possibilità di aggiudicare ad uno

stesso operatore (qualora ottenga il punteggio più elevato su entrambi i Lotti) il

Lotto della Provincia e quello del servizio urbano del relativo capoluogo” (cioè il

Lotto n. 2 della Provincia di Potenza ed il Lotto n. 4 del Comune di Potenza oppure

il Lotto n. 3 della Provincia di Matera ed il Lotto n. 5 del Comune di Matera), “in

considerazione del fatto che una gestione unitaria del Lotto extraurbano e del Lotto

urbano in ciascuna Provincia potrebbe determinare economie di gestione” (con la

puntualizzazione che “resta confermata l’impossibilità di aggiudicare allo stesso

operatore” i due Lotti provinciali nn. 2 e 3 o 1 Lotto provinciale e quello regionale

n. 1), mentre, nella specie, la ricorrente principale Miccolis S.p.A. vuole ottenere

l’aggiudicazione di entrambi i Lotti urbani nn. 4 e 5;-i suindicati punti 4 e 24 del Disciplinare di gara non possono essere disapplicati

durante l’espletamento della gara, perché 3 Lotti su 5 sono andati deserti e vi è stato

un solo offerente per il Lotto n. 4 e solo due offerenti per il Lotto n. 5, fatto salvo

l’esercizio del potere di autotutela, di revoca ex art. 21 quinquies L. n. 241/1990,

della gara in questione, relativa al Lotto n. 5 del Comune di Matera;-la finalità della suddivisione in Lotti di un appalto pubblico e della limitazione del

numero dei lotti, che possono essere aggiudicati allo stesso concorrente, è quella di

N. 00111/2025 REG.RIC.

garantire l’effettiva partecipazione delle piccole e medie imprese, e tale finalità

deroga chiaramente all’interesse pubblico di economicità, finalizzato all’impiego di

minori risorse finanziarie, invocato dalla ricorrente, ed anche all’interesse delle

stazioni appaltanti, di selezionare il migliore contraente;-nella specie, il principio di risultato ex art. 1 D.Lg.vo n. 36/2023 non è stato

violato, perché il Lotto n. 5 di cui è causa è stato aggiudicato;-il suddetto punto 3.7 della Relazione di Affidamento Allegato A alla Delibera

dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti sul precedente progetto di gara del

5.8.2021, ha precisato che “in sede di approvazione degli atti di gara potrà essere

inserita una parziale deroga” al principio, che a ciascun offerente non potrà essere

aggiudicato più di 1 Lotto, “consentendo la possibilità di aggiudicare ad uno stesso

operatore il Lotto della Provincia e quello del servizio urbano del relativo

capoluogo”;-né risulta violato anche l’art. 58, comma 4, terzo periodo, D.Lg.vo n. 36/2023,

nella parte in cui prescrive che la lex specialis deve contenere “l’indicazione della

ragione specifica della scelta” di limitare il numero massimo dei Lotti, per i quali è

consentita l’aggiudicazione al medesimo concorrente, come le “ragioni connesse

alle caratteristiche della gara e all’efficienza della prestazione” e le “ragioni inerenti

al relativo mercato”, contemplate dal primo periodo dello stesso art. 58, comma 4,

D.Lg.vo n. 36/2023, perché con il penultimo capoverso del paragrafo “Limitazione

dell’aggiudicazione ad un numero massimo di Lotti” del punto 4 del Disciplinare di

gara è stato sufficientemente precisato che la limitazione dell’aggiudicazione di

massimo 1 Lotto allo stesso offerente “è stata imposta per ragioni connesse alle

caratteristiche della gara, che riguarda l’intero sistema del trasporto pubblico locale

di passeggeri regionale, al fine di favorire l’accesso al mercato anche ai sensi delle

norme che favoriscono la concorrenza”;-tale motivazione deve ritenersi sufficiente, perché va valutata prima dello

svolgimento della gara, dove 3 Lotti su 5 sono andati deserti e vi è stato un solo

N. 00111/2025 REG.RIC.

offerente per il Lotto n. 4 e solo due offerenti per il Lotto n. 5.

Il ricorso incidentale, oltre che inammissibile per difetto di interesse, risulta pure

infondato, in quanto, come sopra già statuito, il Lotto n. 5, relativo al Comune di

Matera, avente il valore complessivo di € 49.814.760,87, doveva essere aggiudicato

alla ricorrente principale Miccolis S.p.A., applicando il secondo capoverso del

paragrafo “Limitazione dell’aggiudicazione ad un numero massimo di Lotti” del

punto 4 del Disciplinare di gara, rubricato “Aggiudicazione dell’appalto e stipula

del contratto”, con il quale è stato prestabilito che “nel caso in cui un concorrente

risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo non potrà essere aggiudicato

più di un lotto”, e non in attuazione del quarto capoverso del punto 3.7 della

Relazione di Affidamento Allegato A alla Delibera dell’Autorità di Regolazione dei

Trasporti, del 5.8.2021, che costituisce l’Allegato 2 al Capitolato Speciale.

A quanto sopra consegue l’accoglimento della domanda impugnatoria e della

domanda di risarcimento principale in forma specifica del ricorso principale e per

l’effetto l’annullamento dell’impugnata Determinazione n. 35 del 13.3.2025, nella

parte in cui aggiudica, in favore della ricorrente incidentale Autolinee Dover di

Veccaro Cosimo S.r.l., anziché alla ricorrente principale Miccolisi S.p.A., il Lotto

n. 5 del Comune di Matera, e la reiezione del ricorso incidentale.

Al riguardo, va, altresì, precisato che va disattesa la domanda di risarcimento in

forma equivalente, sia perché proposta dalla ricorrente principale in via

subordinata, sia perché non risulta che, nelle more, è stato stipulato il contratto con

la ricorrente incidentale, sia perché la ricorrente principale non ha provato di aver

subito alcun danno.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm.

e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono

liquidate nel dispositivo, mentre sussistono eccezionali motivi per disporre la

compensazione delle spese di giudizio nei confronti del Comune di Matera.

P.Q.M.

N. 00111/2025 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso

principale e respinge il ricorso incidentale, nei sensi indicati in motivazione.

Condanna la Regione Basilicata al pagamento, in favore della ricorrente principale

Miccolis S.p.A., delle spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00 (tremila), oltre

rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a

titolo di Contributo Unificato nella misura versata.

Condanna, altresì, la ricorrente incidentale Autolinee Dover di Veccaro Cosimo

S.r.l. al pagamento, in favore della ricorrente principale Miccolis S.p.A., delle spese

di lite, liquidate in € 3.000,00 (tremila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma

2, D.M. n. 55/2014, IVA e CPA.

Spese compensate, nei confronti del Comune di Matera.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con

l’intervento dei magistrati:

Pasquale Mastrantuono, Presidente FF, Estensore

Benedetto Nappi, Consigliere

Paolo Mariano, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Pasquale Mastrantuono

IL SEGRETARI0