TRANSUMANZE INFINITE

“Alla vigilia della festa della Liberazione ancora uno strappo, ancora un passaggio nelle fila del centro destra da parte di chi candidatosi con convinzione e addirittura partecipando alle primarie come candidato sindaco nelle fila del centro sinistra, si era dichiarato convintamente progressista. Sindaco con queste pratiche non si approda ad alcun porto sicuro, anzi il rischio che la nave possa affondare è molto probabile direi una certezza.” E’ quanto scrive il Consigliere comunale Cotugno Angelo Raffaele del Gruppo Misto-Matera in una nota accompagnata da sue foto in quel di Lisbona (per una maratona) e che così prosegue, con riferimento al passaggio in maggioranza di Paolo Grieco: “In democrazia tutto è possibile persino prendere in giro gli elettori con motivazioni ovvie e banali come quelle del bene della città, come se i consiglieri di opposizione non abbiano gli stessi obbiettivi.

Il problema allora è in una progettualità, in una visione che al momento si fa fatica ad intravedere.

Capitale della cultura sino a questo momento si è fregiata solo di titoli, titoli tutti da sviluppare: quali eventi, quale comunicazione, quale partecipazione?

Manca un Piano Strategico per la città, piano che guardi al futuro e allo sviluppo, affinché la città sia sempre più attrattiva, creando tutte quelle condizioni per cui i nostri giovani, i nostri figli non siano costretti ad andare via.

Dopo nove mesi ci sono ancora problemi non risolti, penso ad una viabilità cittadina piena di buche ed insidie tutta da rifare, penso al terminal bus di via Don Luigi Sturzo ancora inadeguato e vergognoso per una Capitale della cultura, penso ad una progettualità che ancora non parte sul bando dei rifiuti, al trasporto pubblico locale questi solo alcuni dei problemi che riguardano la gestione comunale, per non parlare poi delle problematiche legate alle infrastrutture e alla sanità dove sarebbe necessaria una interlocuzione forte con la regione che una volta per tutte dovrebbe riconoscere alla città di Matera il ruolo di locomotiva della regione.

La città non può più aspettare e non può più assistere a balletti vergognosi che allontanano sempre più i cittadini da una politica fatta di personalismi piuttosto che da buone pratiche per il bene comune.

Ad maiora semper.”

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