“Transumanti in cammino”: sabato al via da Rapolla la storica celebrazione della tradizione podolica

Ci sono tradizioni che non si limitano a ricordare il passato, ma hanno il potere di rimettere in sintonia un intero territorio con i suoi ritmi più autentici. È esattamente quello che accadrà questo fine settimana nel cuore del Vulture, dove prenderà ufficialmente il via “Transumanti in cammino, da Rapolla ai Laghi di Monticchio”. Non si tratta di una semplice rievocazione, ma di un viaggio vivo, promosso dall’Associazione Regionale Allevatori e dal Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata, per riportare al centro della scena l’antico rito della transumanza e quel patrimonio inestimabile di biodiversità custodito con orgoglio dagli allevatori lucani.

Il sipario di questa due giorni si alzerà nel pomeriggio di sabato a Rapolla, l’epicentro rurale dell’evento. Per qualche ora, la modernità rallenterà per fare spazio al suono antico dei campanacci e al passo fiero della razza Podolica, l’animale simbolo di queste terre. Tutto comincerà intorno alle 16:00 in contrada Braide, nell’azienda di Biagio Ala, un vero e proprio “allevatore custode” di questa memoria. Lì si potrà assistere a un momento quasi sacro: l’incampanata della mandria. Poi, alle 17:00, gli animali si metteranno in marcia. Vedere la mandria muoversi, fino a raggiungere l’area del bocciodromo verso le 18:30, sarà uno spettacolo senza tempo capace di incantare residenti e viaggiatori.

La serata di sabato sarà un perfetto intreccio tra cultura, istituzioni e convivialità. Dopo i saluti ufficiali del sindaco Biagio Cristofaro e dell’assessore regionale Carmine Cicala, l’emozione si sposterà sulle pareti della mostra fotografica “Transumanza, immagini della Basilicata del XXI secolo”. Gli scatti sono di Rocco Giorgio, medico veterinario che ha saputo farsi cantore, con l’obiettivo della macchina fotografica, di questa tradizione che resiste nel nuovo millennio. Subito dopo la premiazione speciale all’allevatore custode, la piazza si accenderà di festa. Tra le note di DJ Khelusso e il profumo dei prodotti tipici degli stand gastronomici, il momento più atteso sarà il laboratorio delle ore 20:00: un’esperienza didattica aperta a tutti, ma dedicata soprattutto ai ragazzi delle scuole medie e dell’oratorio, che potranno affondare le mani nella storia imparando l’arte della filatura e della formatura del caciocavallo Podolico, prima di una grande degustazione collettiva.

Ma la transumanza è, per definizione, un cammino. E così, alle prime luci dell’alba di domenica 21 giugno, la mandria si rimetterà in viaggio da Rapolla. Attraversando i paesaggi suggestivi di Barile e Rionero in Vulture, mucche e vitelli arriveranno infine al Lago Grande di Monticchio.

La splendida spiaggia delle Ninfee diventerà il teatro di una domenica speciale, dove i laboratori didattici di Slow Food Basilicata e le degustazioni si mescoleranno alla scienza. Qui si potrà incontrare da vicino la Podolica guidati dall’esperto accademico Gerardo Giuratrabocchetti, per poi assistere a una tavola rotonda multidisciplinare con docenti universitari e ricercatori del CNR. Sarà il momento per riflettere su un grande obiettivo comune: dimostrare come il legame profondo tra la sapienza antica, la tutela della terra e un turismo sostenibile possa essere la vera chiave per dare nuova linfa e futuro alle aree rurali della Basilicata.