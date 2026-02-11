Transizione energetica, iniziativa Legacoop il 12 febbraio a Miglionico

Nella giornata di giovedì 12 febbraio, a partire dalle ore 10, al Castello del Malconsiglio di Miglionico, si terrà l’iniziativa “Energia anch’io: cooperative per l’ambiente, lo sviluppo e le comunità” sul tema della transizione energetica.

L’evento, che si articola in una sessione mattutina e una pomeridiana, rientra nel percorso nazionale che conduce alla Biennale dell’economia cooperativa.

Invio comunicato stampa, locandina e pieghevole con il programma completo.

Grazie per la consueta attenzione.

Verso la Biennale dell’economia cooperativa, il 12 febbraio al Castello di Miglionico iniziativa Legacoop sulla transizione energetica

“Energia anch’io: cooperative per l’ambiente, lo sviluppo e le comunità” è il titolo dell’evento che si terrà giovedì 12 febbraio al Castello del Malconsiglio di Miglionico, a partire dalle ore 10: una giornata di approfondimento sulla transizione energetica e sui vantaggi che può generare in termini di sostenibilità, di sviluppo, di occupazione, di innovazione sociale. L’iniziativa, organizzata da Legacoop Basilicata, rientra tra le tappe di avvicinamento alla Biennale dell’economia cooperativa 2026 che si terrà a Milano in autunno.

In un quadro caratterizzato dall’urgenza di contenere la crisi climatica e di orientare i sistemi economici verso modelli di sviluppo più equi e sostenibili, il processo di trasformazione dei sistemi di produzione, distribuzione e consumo di energia, finalizzato alla crescente adozione di fonti rinnovabili e soluzioni ad alta efficienza, può rappresentare una leva strategica, un agente economico e sociale per ridisegnare le traiettorie di sviluppo dei territori e dell’intero sistema produttivo, favorendo una distribuzione più equa dei benefici. In questo contesto, le esperienze di comunità energetiche rinnovabili in forma cooperativa mostrano come il modello cooperativo possa aggregare domanda e investimenti, ridurre asimmetrie informative, distribuire i ritorni economici, facilitare innovazione sociale nei territori. “In particolare i territori interni, caratterizzati da elevati livelli di capitale relazionale, senso di appartenenza e coesione sociale, possono essere propulsori di modelli partecipativi per la produzione sostenibile e per la condivisione dell’energia”, sottolinea Innocenzo Guidotti, presidente di Legacoop Basilicata. La cooperazione può in prospettiva agire da infrastruttura abilitante della transizione, offrendo competenze, servizi e strumenti finanziari alle cooperative di nuova generazione e contribuendo a una transizione energetica che sia non solo tecnicamente efficace, ma anche equa e orientata alla creazione di valore condiviso.

L’evento si articola in due sessioni. In quella mattutina si svolgeranno il Primo incontro nazionale delle cooperative energetiche di Legacoop e, in parallelo, quattro tavoli tematici per la costruzione del Manifesto cooperativo di Legacoop per la transizione energetica. Nel pomeriggio, in plenaria, dopo i saluti istituzionali ci sarà la restituzione del lavoro dei tavoli con la presentazione delle linee guida del Manifesto. Si terrà poi la sessione conclusiva su Energia, cooperazione e futuro dei territori, moderata da Mariella Stella e con la presenza di rappresentanti delle istituzioni, della ricerca, della cooperazione e dell’economia tra cui il senatore Gianni Rosa, vicepresidente 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, e il presidente nazionale di Legacoop Simone Gamberini. L’iniziativa ha il patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia di Matera e del Comune di Miglionico. Il partner scientifico è la Fondazione Eni Enrico Mattei.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.