Soluzione attesa dagli automobilisti, materani e visitatori, che possono transitare liberamente lungo via Lupo Protospata, la strada di collegamento tra via Lucana e via Rosselli e itinerari comprensoriali. L’arteria era stata chiuso al traffico dopo il crollo di una palazzina disabitata e in corso di ristrutturazione, nell’adiacente via Cesare Beccaria, che ha determinato lo sgombero di alcune famiglie e attività. E solo per un miracolo non ci sono stati danni a persone in transito