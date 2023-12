Tranquilli …qui splenderà l’ORO

Caschetto e altro armamentario per la sicurezza da cantiere e il progettista Giovanni Scarola segue passo passo la demolizione del vecchio Palace Hotel, che è tanta parte della storia dell’imprenditoria alberghiera materana. Ma i tempi cambiano e si pensa ad altro, soprattutto quando ci sono altri imprenditori che guardano all’innovazione. Ed è il progetto Oro del quale abbiamo parlato in un servizio nel settembre scorso https://giornalemio.it/cronaca/addio-vecchio-palace-spazio-a-oro-la-torre-con-il-verde-verticale/. In Piazza Michele Bianco, intanto, via vai di curioso che osservano la graduale demolizione del gigante da 60 camere a quattro stelle, ricordando matrimoni, feste, convegni, pernottamenti di big dello spettacolo o della politica, i veglioni in discoteca e una breve stagione della Sala Bingo. E’ il passato. Si attendono i tempi tecnici per lo sgombero del cantiere per veder splendere l’Oro…





LE FOTO DEL PROGETTO ORO