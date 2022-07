Tranquilli. Oscurato l’ autovelox sulla Basentana

Finalmente una buona notizia. L’autovelox collocato sulla Basentana in territorio di Ferrandina ( Matera) non ha alcun effetto sanzionatorio, a partire dal 30 giugno scorso. A comunicarlo con un avviso il Comune della città aragonese, con una nota firma del sindaco Carmine Lisanti e del comandante della Polizia Locale Rosa Luongo. L’entrata in funzione, tra il km 68,800 e 77,600, dell’autovelox e con un limite di 40 chilometri orari aveva destato apprensione e proteste. Autovelox oscurato, con buona pace di tutti. Restano in funzione, ma ben segnalati, quelli di Pomarico sulla Ss 7 e di Scanzano sulla Jonica, oltre a quelli mobili che cambiano di volta in volta.