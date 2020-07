”…Che succede ? Che stanno facendo? Ma non dovevano apporre solo una targa a memoria del presidente Emilio Colombo?…” Una sequenza di domande e passaparola che hanno riguardato i lavori in corso per la balconata o punto panoramico a ridosso della chiesa di Sant’Agostino nel Sasso Barisano. E così per metterci una pietra sopra abbiamo verificato sul campo come stanno le cosa. Un cartello di cantiere indica committente, il Comune di Matera, e la natura dell’intervento: Lavori urgenti di ripristino di un arco rampante- via Civita e via D’Addozio”. Area recintata, come è giusto che sia, e impalcatura montata dal pianoro alla strada sottostante. Lavori in avanzata fase di esecuzione e nuova balconata in metallo da fissare in loco, come è negli altri punti panoramici cittadini. Quanto alla targa da scoprire la cerimonia è fissata per il 5 agosto 2020, come indicato nel programma degli eventi legati alla gemellaggio degasperiano tra Matera e Trento.