Tranquilli il bibliomotocarro riparte. E intanto petizione per i libri

Un cuore nuovo, il motore, alla vigilia delle nozze d’argento con la cultura rivolta ai ragazzi e con la guida di un maestro, Antonio Lacava, pluridecorato con onorificenze nazionali e locali per quanto ha fatto e continuerà a fare per i bambini, ma anche anziani e migranti che attendono il suo arrivo alla guida di quell’Ape Piaggio diesel da 500 cc che funge da biblioteca viaggiante. Ancora qualche giorno in clinica, pardon in officina a Ferrandina ( Matera) e poi dopo le cure e le rifasature del caso, tra fasce e pistoni, potrà riprendere il viaggio verso le scuole primarie di Bari , al rione Libertà, dove sarebbe dovuto giungere il 10 maggio scorso. Ma quel vecchio motore, in prossimità di Altamura (Bari), è andato sotto sforzo…tanto da richiedere un doveroso controllo in officina. Nulla di preoccupante, ma il medico curante sta provvedendo con tanta pazienza a rimettere a posti i pezzi giusti, pronti per far muovere quella biblioteca azzurra a tre ruote prossima ai 250.000 chilometri o giù di lì. Una vita di saliscendi sulle strade della montagna e della collina di Basilicata, ma anche di fuori regione. Il maestro Antonio ” Tonino” Lacava è pronto per nuovi tour e pensa al patrimonio librario che va rinnovato. E’ in corso una raccolta fondi per l’acquisto di nuovi libri. Una iniziativa promossa sul web, partita da una libreria di Potenza. Bene. Ma siamo certi che dopo aver letto questo articolo altri concittadini delle due province si metteranno in moto, per contribuire a dotare il bibliomotocarro di nuovi libri. Auguri maestro Lacava e lunga vita al ”Bibliomotocarro” atteso dal saluto di bimbi, insegnanti, anziani. Un’Ape azzurra vola…come il cielo delle nostre parti.