Traffico e sosta limitati per tutte le domeniche allo Stadio?

Quanto riportato in maniera lapidaria sui cartelli ” Tutte le domeniche dalle 10.00 alle 18.00” , con rimozione forzata, che indicano il divieto di sosta e transito dei veicoli a ridosso dello stadio ”XXI Settembre – Franco Salerno”, ha destato non poche perplessità tra i residenti, in relazione ai disagi nel dover parcheggiare l’auto altrove (?) e alla presenza ormai stanziale di veicoli che non trovano posto in centro. E a leggere l’ordinanza del Comune, che pubblichiamo di seguito, si ritiene che il provvedimento non possa essere ”estensivo” per l’interno campionato fino a maggio 2025. E questo soprattutto per quanto riguarda la squadra del Gravina ( Bari) che giocherà a Matera ma solo per ”talune” gare di campionato, vista la temporanea indisponibilità del suo impianto sportivo. E l’ordinanza su questo aspetto è precisa ” ….Vista l’ indisponibilità dell’impianto sportivo del Comune di Gravina interessato da lavori di ammodernamento, ha rilasciato in favore della soc. F.B.C. GRAVINA S.C.S.D. Nulla Osta alla disponibilità del campo da gioco dello “Stadio XXI Settembre – Franco Salerno” per talune gare della S.S. 2024/2025 valevoli per il campionato Nazionale di Calcio serie D girone H, Coppa Italia e di eventuali altri tornei”. Quel ”talune” non occupa di certo l’intero campionato… E allora è opportuno ripristinare sui cartelli la indicazione gara per gara, come accaduto in passato, che per il FC Matera è certo. Per il Gravina non sappiamo.



CITTA’ DI MATERA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N°: 253/2024

Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA LOCALE

Oggetto: Disciplina della sosta e circolazione veicolare in occasione degli incontri di calcio in

programma allo Stadio XXI Settembre “Franco Salerno” per la S.S. 2024/2025 e di altri

eventuali tornei e gare.

Il Dirigente

Premesso che:- lo stadio XXI Settembre “Franco Salerno” ospiterà gli incontri di calcio per la S.S.

2024/2025;- in occasione delle partite di calcio l’area perimetrale dello stadio XXI Settembre “Franco

Salerno” è soggetta a limitazioni della circolazione e della sosta veicolare, come da

disposizioni dell’Autorità di P.S. per esigenze di tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica;

Preso atto che:- la soc. MATERA FC S.S.D.A.R.L. nell’attuale stagione calcistica, S.S. 2024/2025, disputerà

il campionato Nazionale Dilettanti Serie “D” girone H;- il Dirigente F.F. del Settore Manutenzione Urbana – Ufficio Impiantistica Sportiva, per

indisponibilità dell’impianto sportivo del Comune di Gravina interessato da lavori di

ammodernamento, ha rilasciato in favore della soc. F.B.C. GRAVINA S.C.S.D. Nulla Osta

alla disponibilità del campo da gioco dello “Stadio XXI Settembre – Franco Salerno” per

talune gare della S.S. 2024/2025 valevoli per il campionato Nazionale di Calcio serie D

girone H, Coppa Italia e di eventuali altri tornei;

Ravvisata la necessità di garantire, come per il precedente campionato, che tutti gli incontri

di calcio o di eventuali altri tornei e gare che si disputeranno presso lo stadio XXI Settembre

“Franco Salerno” possano svolgersi senza alcuna turbativa, prevedendo pertanto l’attuazione

della chiusura totale temporanea al traffico veicolare nella zona perimetrale dello stadio e

secondo le disposizioni impartite di volta in volta dalla Questura di Matera, in caso di eventi

sportivi di particolare rilevanza agonistica tra tifoserie, prevedere l’interdizione della

circolazione veicolare anche in Via Cererie;

Documento di Consultazione

Visto il verbale del 27 agosto 2024, con il quale la Commissione Comunale di Vigilanza sui

Locali di Pubblico Spettacolo ha espresso anche per la S.S. 2024/2025 parere favorevole

all’agibilità dell’impianto sportivo stadio “XXI Settembre-Franco Salerno”;

Ritenuto necessario, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, adottare durante il

campionato della stagione sportiva 2023/2024 un provvedimento di interdizione della sosta e

della circolazione veicolare lungo le vie perimetrali del complesso sportivo Stadio XXI

Settembre “ Franco Salerno” e riservare l’area di sosta di Rec. Marconi ai tifosi della squadra

ospite;

Dato atto che le disposizioni relative ai Divieti di Sosta sono rese pubbliche mediante

apposizione della relativa segnaletica stradale mentre il Divieto di Transito vige dal momento

dell’effettiva chiusura delle strade effettuate con apposita transennatura;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. emanato con D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.e ii.;

Visto il Reg. di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495 del

16.12.1992;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

O R D I N A

A. nelle giornate in cui avranno luogo tutte le partite in programma per il Campionato

Nazionale Dilettanti Serie “D” girone “H” – S.S. 2024/2025 della soc. MATERA FC

S.S.D.Arl, o di altre eventuali squadre, valevoli per il campionato di categoria, la Coppa

Italia, di altri tornei e amichevoli, presso lo Stadio XXI Settembre “Franco Salerno”, da

cinque ore prima dell’orario di inizio dell’incontro fino ad un’ora dopo la fine dello

stesso e comunque sino a cessate esigenze:

1. l’istituzione temporanea del divieto di transito e sosta con rimozione coatta per

tutte le categorie di veicoli in Via Nicola Sole e Via Sicilia, strade perimetrali dello “Stadio

XXI Settembre “Franco Salerno”;

2. l’istituzione temporanea del divieto di transito e sosta con rimozione coatta per

tutte le categorie di veicoli, eccetto i veicoli dei tifosi a seguito delle squadre ospiti, in

Recinto Marconi e Piazzetta del Carro Trionfale;

B. In caso di eventi sportivi di particolare rilevanza e/o di particolari situazioni di

ordine pubblico, preventivamente comunicate dall’Autorità di Pubblica Sicurezza,

verranno istituiti i seguenti ulteriori obblighi e divieti:

1. l’istituzione temporanea del divieto di transito e sosta con rimozione coatta per

tutte le categorie di veicoli in Via Cererie -tratto compreso tra Via Rosselli e Via Marconi.

Documento di Consultazione

Sono esclusi dal presente provvedimento i veicoli delle forze dell’ordine, di vigilanza e di

soccorso nonché quelli dei residenti in possesso di box auto o un posto auto in area privata

ai quali sarà consentito il solo transito.

OrdD N° 253/2024 del 30/08/2024

2

DISPONE che- ulteriori divieti e limitazioni alla circolazione nelle adiacenze e in prossimità dello Stadio XXI

Settembre “Franco Salerno”, qualora si rendessero necessari su indicazione dell’Autorità di

Pubblica Sicurezza, saranno resi noti mediante l’apposizione della relativa segnaletica così

come prescritto dalle norme del C.d.S..

AUTORIZZA

il Corpo di Polizia Locale a modificare i termini di tempo, le limitazioni e le restrizioni al

traffico fissate nella presente Ordinanza in relazione alle reali situazioni di fatto e dalla

importanza della manifestazione allo “Stadio XXI Settembre “Franco Salerno”.

Gli Operatori del Settore di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui

all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta

osservanza della presente ordinanza.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni

ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del

processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla

pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata.

In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente ordinanza è valida ai soli fini della circolazione veicolare.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni causati a

persone o cose che potrebbero derivare dall’inosservanza del presente provvedimento.

Matera, 30/08/2024

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 )

Il Dirigente

PAOLO MILILLO