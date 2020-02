…Se ne parlerà,forse, con la prossima Amministrazione comunale di Matera, perchè siamo agli sgoccioli o quasi della giunta guidata da Raffaello De Ruggieri. Lo studio sui flussi? Ma siamo ormai alla quarta esperienza https://giornalemio.it/cronaca/e-il-traffico-a-matera-fece-pum-pums-e-put/ in quasi 30 anni, con tanti lavori finanziati e rimasti nel cassetto per mancanza di risorse, volontà di non toccare questo o quell’ interesse. Il problema è lo stesso. Senza un disegno di città e una programmazione attenta delle risorse e dei servizi del momento o di quelli che si possono attivare non si va da nessun parte. Il comunicato stampa che segue ci dà contezza di quanti mezzi passano sulle stesse strade della Prima Repubblica, oggi ”oggettivamente” aumentati perchè non sono state realizzate opere alternative. E’ di questi giorni l’annuncio del progetto preliminare per la tangenziale ovest. Sarà realizzata quando sarà. Lo sapevamo. Si chiedono osservazioni, suggerimenti. Copione già visto, insieme alla schizofrenia di esperimenti da dubbi risultati come le zone a traffico limitato, a maglie larghe, con il tasso di inquinamento acustico e non solo in centro perchè non si è fatto nulla per passare alla mobilità elettrica e per estendere le zone pedonali. Eppure l’occasione per dare un segnale di discontinuità si è avuto il 19 gennaio 2019, anno di inaugurazione a capitale europea della cultura. Chiudere al traffico il centro, privilegiando mezzi pubblici e mobilità alternativa. E invece ci si è ripiegati (le polemiche sono negli annali) su percorsi pedonali delimitati da conglomerati cementizi, ribattezzati pomposamente ”boulevard”. Un vocabolario di francese è utile per rimediare allo ”strumentale” abbaglio, tanto più che alcuni tratti di via Lucana e via Roma sono ancora da bitumare. E le linee del servizio di trasporto urbano, che continuano ad attraversare trasversalmente la città da Serra Rifusa ad Agna percorrendo via Lucana con tempi poco concorrenziali e,addirittura, penalizzanti in caso di maltempo? Servirebbe un sistema a margherita per ridurre i tempi e anche i costi, rivedendo il tutto. E invece. Non si è toccato nulla. Se ne parlò nella Prima Repubblica, quando il servizio era gestito dalla Casam. Vogliamo parlare di ”metropolitana” leggera gestita dalle Fal con quel progetto di intermodalità gomma-ferro a Serra Rifusa? E ancora li con tutte le polemiche e altre cose rimaste al palo con Matera 2019.Ma in compenso c’è l’avveniristica stazione di piazza della Visitazione, fuori terra, accanto alla vecchia. Anche qui polemiche sulla opportunità e su come si è giunti a quella scelta. Finita? Diamo atto che alcuni spazi in più per parcheggiare (parliamo dell’area di Lanera davanti al Palazzo della Regione) sono venuti fuori in città e al borgo La Martella, davanti all’area della agognata stazione di Trenitalia. Ma in città non è accaduto è nè tantomeno si è colta l’occasione dei bandi periferie per rivedere qualcosa. Un esempio su tutti è il rione Piccianello, interessato per metà dal bando periferie. Saranno effettuati interventi di riqualificazione di strade e marciapiedi dal versante degradato che da via Nazionale raggiunge via Marconi, oltre alla piazza e alla villetta attigua allo Stadio. Per l’altra metà, lottizzazione Barilla compresa, se ne riparlerà con la futura Amministrazione. Eppure Piccianello con l’asse via Marconi, via San Pardo e via San Vito è uno degli ingressi alla città con un traffico sostenuto, spesso irregolare e poco contrastato da sanzioni e dal ricorso alla rimozione forzata. Poteva essere l’occasione per rivedere o sperimentare i flussi in entrata, uscita dal quartiere, utilizzando meglio le trasversali e le parallele che da via Nazionale raggiungono via Cererie. Nulla. Anzi, come si dice a Matera, ”zero e porto zero”. Non sono state completate nemmeno le strisce. Come è prassi si dà priorità, a settembre, a scuole e ad altri edifici pubblici. Per il resto si vedrà. E quanto alla sicurezza, magari davanti al mercato ortofrutticolo, se ne riparlerà dopo un incidente o dopo una sentenza davanti al giudice di pace. Studio sui flussi? Siamo come san Tommaso. E parliamo con i fatti da 30 anni…

Pums, disponibili i dati del quadro conoscitivo: a breve il confronto sulle strategie con i cittadini



In un’ora di punta sulla viabilità comunale vengono percorsi, da automezzi privati, in media circa 84mila chilometri, circa due volte la lunghezza della circonferenza dell’Equatore. Solo nell’area urbana, in un’ora di punta, la distanza percorsa è di circa 40mila chilometri. In un giorno feriale si registrano oltre 170mila spostamenti su auto privata con origine o destinazione Matera, mentre, sempre in un’ora di punta, si registrano più di 24mila spostamenti di cui quasi 5mila con i Comuni confinanti. Ogni giorno sulla viabilità di Via Moro e Via Lucana transitano più di 650 autobus (di cui circa 250 extraurbani).

I posti auto disponibili su strada nell’area centrale della città sono circa 3800, 450 dei quali occupati dai residenti, mentre sono le vetture che impegnano queste stesse aree di parcheggio sono circa 2500. Il 33% degli stalli nelle aree centrali della città non prevede pagamenti ed il 39% è addirittura non regolamentato. Questo significa che gran parte della circolazione dei veicoli nel centro storico è legata alla ricerca di un posto auto libero da costi. Infine, nell’asse Via Don Minzoni – Via Ascanio Persio il 20 dicembre scorso in una sola ora sono transitati 1500 pedoni, molti di più rispetto al numero di auto che nello stesso lasso di tempo hanno impegnato l’incrocio di quelle stesse strade con Via Lucana (1200).

Sono solo alcuni dei dati resi disponibili dal monitoraggio dei flussi di traffico realizzato per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e del Piano Urbano del Traffico (PUMS e PUT). I dati sono contenuti nel quadro conoscitivo che è stato illustrato nei giorni scorsi, dal progettista, Stefano Ciurnelli, alla Commissione consiliare ed al Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, e che sarà presto oggetto di un incontro pubblico con i cittadini. Si tratterà di un vero e proprio workshop in cui sarà possibile condividere con la comunità le strategie del nuovo Piano della Mobilità Sostenibile. Sul portale web del Comune di Matera è stata aperta una sezione dedicata in cui sono stati inseriti i dati che possono essere consultati e scaricati per poter fornire il proprio contributo alle sessioni di lavoro che saranno organizzate. Nella sezione è inserito il questionario interattivo a cui i cittadini potranno rispondere in forma volontaria e anonima per contribuire a comprendere meglio le scelte legate all’utilizzo dei mezzi per gli spostamenti all’interno delle aree urbane.



“Il Piano urbano della mobilità sostenibile – spiega l’assessore alla Mobilità, Tommaso Mariani – è uno strumento importantissimo per disegnare la città del futuro. Occorre rivoluzionare il modo di pensare agli spostamenti all’interno del perimetro urbano, utilizzando il più possibile mezzi alternativi all’auto privata. A breve organizzeremo una giornata di studi sul Pums a cui tutti i cittadini potranno partecipare per proporre le proprie considerazioni sui dati disponibili. E’ importante che la comunità contribuisca a redigere il Piano, anche attraverso la compilazione di un questionario sulle abitudini legate alle quotidiane esigenze di mobilità”.



I dati del quadro conoscitivo del Pums ed il questionario sono disponibili all’indirizzo: http://www.comune.matera.it/piano-urbano-della-mobilita-sostenibile-pums