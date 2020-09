Accoglienza, cortesia e in tavola le risorse di un territorio e con un bicchiere di quello buono non possono che mettere allegria e far conoscere fino in fondo l’anima e le tradizioni di un popolo. E quando c’è un ambasciatore del gusto e della simpatia come il prosindaco Antonio Serravezza Matera e la Romagna, vista dal ”balcone” del Bertinoro, non possono che annunciare un ”Do” di petto come sapeva fare il tenore Luciano Pavarotti mettendo allegria, per gustare il sapore buono della vita come sapeva fare lo scrittore e sceneggiatore Tonino Guerra. E come se non con un bicchiere di vino. Matera e Romagna…ed Emilia di marchi ne hanno eccome e per gli appassionati dell’itinerario del gusto sono un rito irrinunciabile, per un tour turistico. E poi il souvenir della ”bottiglia” da portare a casa o regalare agli amici. L’economia gira e i gemellaggi mettono allegria. Avanti e calici in alto, per il brindisi di circostanza.

COME TI PROMUOVO IL TERRITORIO

Viviamo in gran parte su quello che ci è stato trasmesso da coloro che ci hanno preceduto. La tradizione è un insieme di scritti, di idee, di invenzioni, di abitudini alle quali ci riferiamo ancora oggi e che rappresentano l’eredità del passato. Come da tradizione sul balcone di Bertinoro detto anche balcone della Romagna, che domina tutta la valle fino al mar Adriatico, è tornata a suonare la Campana dell’Albana. Come da tradizione, i suoi rintocchi segnano l’avvio della raccolta dell’uva, e più precisamente proprio quella dell’Albana, eccellenza enologica del territorio e primo vino bianco d’Italia ad aver ricevuto la Docg, nel lontano 1987.



Anche la Basilicata, negli ultimi anni, si sta facendo conoscere a livello internazionale con i i suoi vini che stanno diventando un’eccellenza sulle migliori tavole. Lo scorso anno con Matera capitale europea della cultura ha attirato milioni di presenze nella Città dei Sassi. Ospiti di tutto il mondo hanno avuto modo di assaggiare i vini della nostra regione abbinati alle specialità gastronomiche, oltre che ammirare chiese, musei, monumenti e i paesaggi unici al mondo. Speriamo che, grazie a questa grande occasione che abbiamo avuto sia la base di partenza per una Basilicata del vino e riesca ad ottenere la giusta visibilità internazionale che merita grazie ai suoi straordinari prodotti.