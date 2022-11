Tra Matera e Galdar continua gemellaggio culturale

L’Università di Basilicata e, in particolare, la facoltà di architettura con il Dicem, continuano nel percorso di confronto e di collaborazione con realtà come la città spagnola di Galdar gemellata con Matera dal 2019, nell’anno in cui la Città svolse con dinamismo il ruolo di capitale europea della cultura. Una delegazione si recò nella Gran Canaria per la firma del protocollo di intesa e la visita venne ricambiata poco dopo con uno spettacolo tutto spagnolo, a Matera, sul terrazzo di Palazzo Lanfranchi. Gli amministratori passano ma le professionalità che si occupano di ambiente, cultura e architettura restano e portano avanti quel rapporto come l’architetto Antonella Guida, coordinatrice della facoltà presso l’Università della Basilicata, che sta partecipando – con l’arch Vito Porcari dello stesso ateneo- a un simposio che riserva tanta parte ai rioni Sassi, a ”Los Sassi de Matera, patrimonio de la Humanidad Y capitale europea de la cultura 2019: Recuperacion de modelos urbanos y tenicas constructiva”. Il modello e l’esperienza di Matera continuano a fare scuola. Olèeee…