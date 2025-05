Tra letteratura, identità e promozione turistica, la Basilicata si racconta al Salone del Libro 2025 di Torino

L’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata è presente al Salone Internazionale del Libro di Torino 2025, in programma dal 15 al 19 maggio presso il Lingotto Fiere. All’interno dello stand istituzionale della Regione Basilicata (Padiglione 2 – Stand L27), l’ APT partecipa ad un ricco calendario di appuntamenti che vedranno protagonisti autori, editori e artisti lucani.

La presenza al Salone, condivisa con il Consiglio regionale, le Province lucane e numerose realtà editoriali del territorio, si inserisce nella strategia di promozione culturale della Basilicata, che riconosce nella letteratura uno strumento privilegiato per raccontare le bellezze naturalistiche, artistiche e le tradizioni lucane. Tra presentazioni di libri, incontri letterari, dialoghi sul territorio e momenti musicali, il territorio lucano si racconta al pubblico nazionale e internazionale, valorizzando l’identità e le peculiarità regionali attraverso la voce dei suoi protagonisti e delle sue eccellenze editoriali.

Tra gli appuntamenti di rilievo, domenica 18 maggio alle ore 15:30 si terrà la presentazione dell’ “Antologia lucana. Leggere, imparare e viaggiare”, a cura della professoressa Ilaria Navarra, frutto di un progetto innovativo promosso dall’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata in collaborazione con la Casa editrice Edilingua. Il volume, destinato a studenti stranieri di livello intermedio-avanzato (B2-C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue), nasce con l’obiettivo di esplorare e sperimentare nuove modalità di divulgazione delle meraviglie e delle storie della regione. Organizzata in dieci capitoli, l’antologia propone testi letterari di autori lucani, italiani e stranieri che hanno raccontato la Basilicata attraverso le proprie esperienze e sensibilità, offrendo così agli studenti e agli insegnanti di italiano di tutto il mondo uno strumento didattico prezioso per approfondire la conoscenza della lingua e della cultura italiana.

Sempre domenica 18 maggio, alle 12:30, APT Basilicata organizza l’incontro “Letteratura e Promozione del Territorio”, in occasione dell’uscita del libro “Storia d’amore e macchine da scrivere” di Giuseppe Lupo (Marsilio Editore). Lupo, scrittore e saggista lucano, vincitore di numerosi premi letterari e docente di letteratura italiana contemporanea all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e di Brescia, ha già collaborato con APT Basilicata nella realizzazione del podcast “La via dell’Agri”, dove ha prestato la sua voce indossando i panni di un viaggiatore che si sposta da Potenza in cerca del mar Jonio, facendosi abbracciare dal continuo saliscendi dell’Appennino.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.