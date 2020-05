La fantasia e il mondo fantascientifico sono da sempre il mondo in cui Filippo Radogna, giornalista e scrittore, si rifugia come in una dimensione altra. Ed è in questo mondo, che spesso trae ispirazione proprio dal mondo reale, che Filippo ha incontrato tanti personaggi, autori, registi, scritturi e ne ha catturato il loro pensiero attraverso una serie di interviste. Di queste ne ha selezionate 45 e raccolto nel libro “Conversando tra le stelle- Percorsi di vita nel mondo della fantascienza e del fantastico”pubblicato dalle Edizioni Scudo, casa editrice nota in ambito fantascientifico.

“La fantascienza è un grande esercizio di immaginazione teso a ideare il futuro”,queste le parole che utilizzò il celebre attore hollywoodiano, William Shatner, alias il capitano J.T. Kirk della serie classica di Star Trek,rispondendo sull’argomento al giornalista e scrittore materano Filippo Radogna. E proprio con quest’espressione si apre il volume “Conversando tra le stelle- Percorsi di vita nel mondo della fantascienza e del fantastico” (pagg. 180, euro 12)pubblicato dalle Edizioni Scudo, casa editrice nota in ambito fantascientifico.Nel libro Radogna ha raccolto 45 interviste fatte a scrittori, registi, studiosi, giornalisti, divulgatori, traduttori e artisti aderenti alla World science fiction Italia, sodalizio che promuove la cultura della fantascienza.Filippo Radogna si è già distinto in questo genere letterario che mescola scienza, tecnologia, cultura dell’immaginario e avventura, vincendo due volte il Premio Italia e il Premio Vegetti con la fortunata antologia di racconti “L’enigma di Pitagora e altre storie” (Altrimedia Edizioni).

“Nel suo nuovo volume Radogna conversa sia con grandi autori sia con giovani promesse italiane.–riporta nell’introduzione lo scrittore pugliese Donato Altomare, Premio Urania Mondadori e presidente della World science fiction Italia –Leggendo il testo avrete modo di comprendere meglio questo mondo poco conosciuto ma che ha un grande fermento in Italia”. Nelle interviste, dai toni informali, si scende nel profondo di suggestive personalità, affrontando riflessioni che vanno dalla letteratura, all’arte, dalla scienza, alla politica, dalle visioni del futuro a temi di attualità tra cui la pandemia da Coronavirus. Fra i 45 autori è presente la scrittrice e musicista lucana Loredana Pietrafesa, di Potenza,a dimostrazione che la Basilicata esprime una vivacità e modernità letteraria che passa anche attraverso la fantascienza.

L’AUTORE

Filippo Radogna (Matera 1964), laureato in Scienze Politiche è giornalista professionista. Tra le varie testate ha scritto per L’Umanità e Il Corriere del Giorno, già redattore dell’Ufficio Stampa della Giunta regionale di Basilicata, attualmente collabora con i quotidiani Roma e La Nuova del Sud. Ha pubblicato saggi di storia e attualità. Attivo nel mondo del fantastico collabora con il sito della World Science Fiction Italia e con la fanzine www.lazonamorta.it per i quali ha realizzato reportage e ha intervistato alcuni dei più noti scrittori sia del mainstream sia della fantascienza italiana e mondiale oltre a celebri attori delle serie tv e cinematografiche di Star Trek, Star Wars, DoctorWho e Spazio 1999. Dal punto di vista narrativo ama spaziare in diversi generi letterari e i suoi racconti sono stati pubblicati fra l’altro da Kipple Officina Libraria, Delos Books, Edizioni Scudo, La Luna e il Drago. Ha vinto due Premi Italia e per la sua attività divulgativa il Fan Club italiano Yavin4 di Star Wars gli ha assegnato il Premio Sidious. Nel 2018 con L’enigma di Pitagora e altre storie (Ed. Altrimedia) ha vinto il Premio della critica Ernesto Vegetti come “Miglior antologia di fantascienza”.