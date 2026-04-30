Tra i ragazzi dell’Ipm di Potenza il giovane Falcone che leggeva ”I Muschittieri”

Una riflessione, quella legata al film proiettato all’Istituto penale per minori di Potenza, nell’ambito di un consolidato progetto di educazione alla legalità che ha colpito e non poco i ragazzi. E un ragazzo come loro, proveniente da un quartiere difficile, era il magistrato Giovanni Falcone che trovò opportunità e condizioni per essere d’esempio per altri, anche dopo la strage di Capaci voluta da un patto scellerato, maturato nei rapporti tra Stato e Mafia. Grazie a un ”Muschittieri” che impugnò la spada della Giustizia e della legalità



IL COMUNICATO

Impegno civile e culturale di Libera (distretti Vulture Alto Bradano e Valdagri) con CineClub De Sica Cinit

Cinema e riflessioni all’Istituto penale minorile di Potenza

“Dio è pronto ad abbracciare e perdonare senza giudicare, purché ci si rivolga a Lui sinceramente.”

Questo verso di Sant’Agostino

accompagna un nuovo incontro di cinema e riflessione con i giovani dell’Istituto penale minorile di Potenza, nel solco di una esperienza culturale che da oltre un anno e mezzo Libera (presidio Vulture Alto Bradano e Val D’Agri) con il CineClub De Sica Cinit conducono nell’Istituto al fine di ragionare insieme su tematiche come legalità, affettività, rispetto, giovinezza, con il supporto di cortometraggi di registi che spesso inviano i loro saluti augurali prima della proiezione del film. I corti sono proposti dal “De Sica”.

I ragazzi recepiscono e commentano i film, con sensibilità talvolta impressionante. La forza delle immagini, i concetti nuovi con i quali si misurano, i dialoghi anche giocosi rendono facile il confronto.



I ricordi della loro infanzia e la famiglia restano fondanti nelle loro espressioni. Commenti e dibattiti con riflessioni scritte sui cortometraggi visti insieme:

“U muschittieri” diretto da Vito Palumbo sulla infanzia di Giovanni Falcone, che amava leggere “I tre moschettieri” e che voleva difendere suo padre esposto ai rischi per il suo lavoro;

“Sufficiente” diretto da Maddalena Stornaiuolo e Antonio Ruocco, su un ragazzo napoletano agli esami di scuola media, il quale denuncia in stretto dialetto i drammi familiari legati alla malavita organizzata.

“Le riflessioni dei ragazzi così essenziali colpiscono per la maniera con cui colgono alcune scene dei film. L’assenza è percepita come un vuoto improvviso per il padre che non c’è, nel film “U muschittieri”. O la frase dell’altro film: “la vecchiaia nella nostra famiglia è un lusso” fa pensare a come i ragazzi sono ben consapevoli delle criticità della vita dentro un contesto difficile. Così, anche la visione di film brevi può stimolare i ragazzi a elaborare nuove idee.”

Hanno così commentato Mariantonietta Chieppa e Donatina Allamprese (referente “Libera” del Vulture), presenti con noi al pomeriggio di cinema presso l’Ipm del capoluogo.

Armando Lostaglio