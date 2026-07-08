Tra gli “Strazzi” della Bruna il thriller incontra la magia: a Matera una serata tra mistero, letteratura e tradizione

Continuano gli appuntamenti presso la chiesa sconsacrata di Santa Maria de Armenis, custode della mostra “Frammenti di Eternità – La Bruna tra fede, arte e memoria” proposti dall’Associazione Fede e Tradizione che venerdì 10 luglio, alle 18.30, propone un appuntamento capace di intrecciare cultura, spettacolo e territorio.

“Thriller & Magia”, questo il tema della serata in cui il fascino della narrativa, l’illusionismo e la storia della Bruna si incontrano per regalare al pubblico un’esperienza fuori dall’ordinario.

Al centro dell’incontro ci sarà la presentazione del romanzo “Rancore in versi” di Domenico Lauria, un thriller ambientato interamente in Lucania. Tra Matera, Potenza e i piccoli borghi della regione si sviluppa una trama intensa, costruita su suspense, misteri e continui colpi di scena, in cui il territorio non è soltanto lo sfondo della vicenda, ma diventa un vero protagonista della narrazione.

A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera sarà lo spettacolo di illusionismo di Magic Maury, pronto a trasportare gli spettatori in un mondo dove realtà e magia sembreranno fondersi. Alla serata prenderà parte anche l’editore Paolo Laurita, mentre alcuni brani del romanzo saranno interpretati dalla voce narrante di Mary Montagna, accompagnando il pubblico all’interno delle pagine del libro.

L’iniziativa rappresenta un nuovo tassello del percorso di valorizzazione promosso dall’Associazione Fede e Tradizione, che continua a far dialogare il patrimonio materiale e immateriale della Festa della Bruna con linguaggi contemporanei come la letteratura e lo spettacolo dal vivo.

Un’occasione per riscoprire la ricchezza culturale della città attraverso un format originale, capace di unire il fascino del thriller, l’incanto della magia e il profondo legame con una tradizione che continua a emozionare generazioni di materani e visitatori.

L’appuntamento è a ingresso libero, venerdì 10 luglio alle ore 18.30, nella Chiesa sconsacrata di Santa Maria de Armenis, nel cuore dei Rioni Sassi, per una serata che promette di sorprendere, coinvolgere e celebrare, in modo inedito, l’anima più autentica della Bruna.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.