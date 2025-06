Tozzi incuriosito dalla Festa della Bruna

Lo abbiamo visto e apprezzato giusto sabato 7 giugno in tv nella trasmissione ‘’ Sapiens-Un solo pianetà’’ per una puntata dedicata alle eruzioni vulcaniche, tra Campania e Sicilia,a conferma di una competenza e di un amore per la natura davvero esemplari. A Matera è venuto in più occasioni per convegni tematici o per servizi su una città millenaria, dai rioni Sassi all’habitat rupestre alla Balena ‘’ Giuliana’’, e proprio l’interesse per la nostra storia gli ha fatto apprezzare la festa in onore della Patrona di Matera ‘’ Maria Santissima’’ della Bruna. La conferma in un servizio, a firma di Lucio Giordano, comparso sul numero della scorsa settimana del settimanale ‘’ Di Più’’, che intervista periodicamente personaggi noti di diversi settori, sul rapporto che hanno con Dio.

Tozzi è ateo, vive di scienza, ma – tra le tante feste ed eventi religiosi del Sud – cita la festa della Bruna. ‘’ Sono incuriosito- dice Mario Tozzi- rispondendo a una domanda sui Santi dal rito del Sangue liquefatto di San Gennaro. Ma solo dal punto di vista culturale, sociologico. E la celebrazione della Madonna della Bruna, la Santa Protettrice di Matera, il 2 luglio di ogni anno, mi intriga tantissimo sotto l’aspetto liturgico, folcloristico e per il forte senso di appartenenza della ‘’ città dei sassi’’ che va scritto in maiuscolo… trattandosi di antichi rioni.Curiosità e, trattandosi di uno scienziato, con tanta curiosità e metodo scientifico di approfondire. Un contributo per il riconoscimento della Festa tra i beni immateriali dell’Unesco. Perché no…