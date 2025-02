Tourpass…un’Applicazione per visitare Matera con tre proposte e un biglietto unico

Se ne parlava da tempo e alla fine su iniziativa di privati, sottolineiamo questo aspetto, quanti giungeranno nella Città dei Sassi non avranno più di che protestare o di meravigliarsi sul fatto che ”stranamente” fossimo ancora privi di una ”carta” o di ”una offerta” unica -come accade a Roma o a Firenze- per accedere a una rete di Musei e di altre attrazioni. E’ un primo passo. Ci sono le prime adesioni e l’auspicio che anche altre realtà possono fare rete e rendere conveniente per i turisti visitare per più giorni, con uno sconto sui prezzi e con itinerari dedicati. Uno spaccato di cultura d’impresa che va sostenuto, mettendo da parte le ricorrenti lamentele ” a fondo perduto” e di taglio ”assistenziale” su calo di arrivi, presenze e sul fatto che non ci siano eventi e iniziative per motivare le visite. E questo in attesa che il Comune, finora privo di figure specializzate e con esperienze nel settore turistico, Apt, Fondazione ” Matera-Basilicata 2019” e altri operatori di settore facciano rete e lavorino con cultura di impresa… che l’applicazione ”Tourpass” ha mostrato di avere. I turisti in visita a Matera potranno accedere con un biglietto unico alla scelta di proposte diversificate per numero e durata nella fruizione di musei, siti rupestri , ambienti ipogei e sconti di servizi di attività ricettive e della ristorazione. L’iniziativa, illustrata oggi a Matera dagli operatori turistici Enzo Montemurro e Giuseppe Colucci. Con il biglietto unico Tourpass, attraverso la app mobile accessibile dagli smartphone Ios e Android, è possibile beneficiare per 24,48 e 72 ore consecutive, di una offerta turistica integrata che consente di risparmiare per chi l’acquista. ”Rispetto al prezzo dei biglietti di ogni singola attrazione , il visitatore è in grado di stimare il vantaggio dell’acquisto unico attraverso un calcolatore del risparmio on line. Le tre tipologie di Tourpass sono il pass della durata di 24 ore, al prezzo di 29,90 euro, di 48 euro a 34,90 euro e per 72 ore a 47,90 euro. Sono previsti ulteriori sconti per le fasce di età 11-17 anni e 18-25 anni. Hanno già aderito alle offerte la storica Casa Grotta di vico Solitario, Il Musma Museo della scultura contemporanea di Matera, i Musei di Arte Medievale e Moderna di Palazzo Lanfranchi e Archeologico ”Domenico Ridola” ed ex ospedale San Rocco che fanno parto del Museo Nazionale, l’ipogeo Matera Sum -Matera sotterranea, i complessi rupestri Madonna delle Virtù e San Nicola Greci e di San Giorgio al Paradiso, Casa di Ortega, casa Noha del Fai e Casa Cava. L’Applicazione è stata realizzata dal partner francese Otipass, che con Tourpass ha investito sul mercato italiano.



IL COMUNICATO STAMPA

È disponibile online Matera Tourpass (www.tourpass.it), il nuovo biglietto turistico unico per l’offerta di una selezione di visite ad alcune tra le più importanti attrazioni della città dei Sassi e del suo territorio. L’iniziativa nasce dalla partnership di due operatori turistici di esperienza, Giuseppe Colucci ed Enzo Montemurro, che hanno unito le forze per creare un soggetto economico, rappresentato al momento da un’associazione in partecipazione di imprese.



“Sentivamo da tempo la necessità di venire incontro a un’esigenza molto avvertita dai turisti italiani e stranieri che visitano Matera.” – conferma Giuseppe Colucci, imprenditore con laurea magistrale in Scienze del Turismo conseguita presso l’Università di Basilicata. “Addirittura nella prima fase di testing della piattaforma, mentre sperimentavamo le app per i dispositivi mobili, sono comparse le prenotazioni di due visitatori esteri, che abbiamo comunque accolto con favore chiedendo ai nostri partner di agevolare la fruizione dei servizi turistici!” – gli fa eco Enzo Montemurro, guida turistica, gestore di una struttura ricettiva nei Rioni Sassi e professionista iscritto all’Albo dei Direttori Tecnici di Agenzia Viaggi e Turismo.



Con il biglietto unico Tourpass, che si basa su una app mobile accessibile dagli smartphone IOS e Android, è possibile beneficiare, per 24, 48 o 72 ore di seguito, di un’offerta turistica integrata capace di generare un’economia concreta per chi l’acquista. Rispetto al prezzo dei biglietti di ogni singola attrazione, il visitatore è in grado di stimare il vantaggio dell’acquisto unico attraverso un calcolatore del risparmio online. “Ovviamente, un altro vantaggio principale è rappresentato dall’accesso a una selezione effettuata tra le migliori attrazioni dell’offerta locale, dimostrate da rating online di tutto rispetto” – spiega Giuseppe Colucci, che è anche il capofila dell’aggregato.



Le tre tipologie di Tourpass sono disponibili alle seguenti tariffe: € 29,90 per il pass della durata di 24 ore, € 34,90 per 48 ore ed € 47,90 per 72 ore; inoltre, sono previsti sconti per le categorie di utenti da 11 a 17 anni e da 18 a 25 anni.

Al momento, le attrazioni che compongono l’offerta del Matera Tourpass sono:

Storica Casa Grotta di Vico Solitario

MUSMA – Museo della Scultura Contemporanea Matera

Museo nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata di Palazzo Lanfranchi

Museo Archeologico nazionale Domenico Ridola

Ipogeo MateraSum – Matera Sotterranea

Ex Ospedale di San Rocco e Chiesa del Cristo Flagellato

Complesso Rupestre Madonna delle Virtù e San Nicola dei Greci

Complesso Rupestre di San Giorgio al Paradiso

Casa Ortega

FAI – Casa Noha

Casa Cava



“Il numero delle attrazioni complessivamente visitabili varia in funzione del Tourpass prescelto.” – chiarisce Enzo Montemurro – “L’elenco è in continua evoluzione; altri operatori ci stanno contattando man mano che vengono a conoscenza della nostra iniziativa: la cosa ci lusinga perché, sempre a seguito di un’accurata selezione, potremo allargare la partecipazione al network di Matera Tourpass, a un maggior numero di operatori locali, e incrementare il tenore dell’offerta turistica – e del relativo vantaggio economico – per i nostri clienti”.

Tra gli operatori turistici che per primi hanno aderito al programma Tourpass, figura la Storica Casa Grotta di Vico Solitario, la cui manager Raffaella Anecchino dichiara: “Da sempre guardiamo con attenzione alle nuove proposte del mercato turistico, convinti – come siamo – che in questo settore la collaborazione venga prima della competizione. Per cui plaudiamo al lancio del biglietto turistico unico di Matera, augurandoci che altri colleghi si uniscano presto a noi. Turismo è rete, qualità, informazione e organizzazione”.



Alessandra Antodaro, titolare del Complesso Rupestre di San Giorgio al Paradiso e dell’omonimo hotel nei Sassi, aggiunge: “Il Matera Tourpass offre un’opportunità unica per valorizzare e promuovere tutti i siti coinvolti. Questo biglietto unico rappresenta un modello virtuoso di integrazione e collaborazione nell’offerta turistica, già testato con successo nelle principali destinazioni nazionali ed internazionali”.



Oltre all’acquisto congiunto di ingressi per le attrazioni, i titolari di Matera Tourpass potranno accedere a una serie di sconti e agevolazioni garantiti da una rete di attività commerciali, strutture ricettive, ristoranti e altri soggetti economici, in modo tale da incrementare ulteriormente l’entità dei risparmi sui costi di permanenza a Matera e dintorni. Basta esibire il pass sul proprio smartphone, per fruire di tutti i servizi disponibili.



La piattaforma dell’app Tourpass è stata realizzata dal partner francese e leader di mercato Otipass, che per la prima volta ha realizzato l’infrastruttura digitale al servizio di un’iniziativa italiana. Finora, Otipass ha curato le “city card” in oltre quaranta sedi in Francia, Germania, Finlandia e Svizzera, con oltre un milione e mezzo di pass turistici emessi e più di cinque milioni di transazioni per anno. “Siamo felici di collaborare al progetto Matera Tourpass” – annuncia Yolanda Rousselet, direttrice del programma Otipass City Pass – “Matera ci piace moltissimo e siamo certi che il suo Tourpass sarà accolto dal grande consenso che abbiamo registrato nelle nostre analoghe attività”. Infine, lo studio dell’Avv. Vincenzo Maria Scarano ha curato la consulenza legale collegata al progetto inclusa la redazione dei contratti di servizio Tourpass.