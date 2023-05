“Tournée – Festival del Cinema di Viaggio” laboratorio di nuova cultura dei territori

Entra nel vivo, dopo la presentazione alla stampa, il progetto “Tournée – Festival del Cinema di Viaggio” che propone anche alcuni interessanti momenti di incontro e riflessione soffermandosi innanzitutto sul rapporto tra il territorio lucano e i suoi autori. Muove i primi passi tra Bernalda e Matera , territori accumunati da un’autentica matrice a vocazione cinematografica che gli ideatori del festival intendono ulteriormente valorizzare in chiave turistica in una prospettiva di destagionalizzazione delle presenze.

Il festival è diviso in quattro sezioni:

Viaggio intorno al mondo: rassegna di documentari in collaborazione con Internazionale.

rassegna di documentari in collaborazione con Internazionale. Viaggio e aree interne : ogni anno il “viaggio” incontra un’altra tematica (aree interne, sostenibilità, inclusione).

: ogni anno il “viaggio” incontra un’altra tematica (aree interne, sostenibilità, inclusione). Screen Tourism: spot, videoclip, film che promuovono i territori.

spot, videoclip, film che promuovono i territori. Registi in viaggio: focus su registi italiani che affrontano il tema del viaggio.

Non solo una rassegna, dunque, ma un laboratorio per raccontare il viaggio in tutte le sue forme. Viaggio globale ma con occhio attento al territorio; un glocal movie con momenti di confronto e formativi a cominciare dalle scuole interessate al mondo dell’audiovisivo. “Il Comune di Bernalda si pone dunque come base del progetto, sottolinea l’assessore alla cultura di Bernalda, Francesca Matarazzo in quanto crediamo che insieme a Matera sia la località che meglio può rappresentare il territorio interessato dal cinema e proprio su quest’ultimo puntiamo per rafforzare anche l’asse Matera -Mare – Metaponto. Occorre soprattutto riuscire ad intercettare il folto turismo che si è creato a Matera ed essere capaci di proporre anche la meta del mare”.

“Il cinema è uno strumento di grande comunicazione capace di raccontare delle esperienze proprie dei territori che viviamo quotidianamente come la pesca creando connessioni con il turismo anche perché si va sempre verso un turismo esperienziale – afferma Nicola Mastromarino, rappresentante della FLAG Basilicata- Gruppo di azione locale nel settore della pesca- .Il cinema ha la capacità di far diventare un territorio meta ambita”.

Il progetto è promosso dall’associazione culturale The Long Goodbye, attiva da novembre 2015, specializzata nel campo della valorizzazione delle risorse culturali, occupandosi nello specifico della sensibilizzazione e diffusione della cultura cinematografica e della promozione della conoscenza del vasto patrimonio culturale immateriale costituito dal paesaggio cinematografico.

Convinti che il Festival Tournèè sia un primo importante passo verso una nuova idea di turismo, Giuseppe Lalinga, referente Marketing delle Destinazioni e Anna Elena Viggiano, esperta operatrice del settore cinema e l’intero gruppo di lavoro formato da Delio Colangelo, Grazia Valeria Gelsomina Ruggero (Comunicazione), Asia Dragone (Audiovisivo e Fotografia).

L’iniziativa è organizzata dall’associazione The Long Goodbye con il sostegno della Regione Basilicata, la partnership di BCC Basilicata e il patrocinio del Comune di Bernalda, del FLAG Coast to Coast e dell’APT Basilicata.