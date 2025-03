Tour nella Magna Grecia: a Nova Siri la presentazione della IV edizione

Dopo il grande successo delle edizioni passate, il progetto “Tour nella Magna Grecia” si prepara a lanciare la sua quarta edizione, sotto la direzione di Idea Vaggi. Questa iniziativa, di respiro nazionale, è rivolta agli studenti dei Licei Classici e delle Scienze Umane di tutta Italia, offrendo loro l’opportunità di esplorare la ricchezza storica e culturale della Magna Grecia.

Grazie al supporto dei loro insegnanti, i partecipanti vivranno un’esperienza formativa senza pari, che permetterà loro di connettere le conoscenze acquisite in aula con la realtà storica e culturale del territorio. Il tour si svilupperà attraverso tre regioni – Basilicata, Calabria e Puglia – e prevede un’immersione totale nella storia e nella cultura dell’antica Magna Grecia, coinvolgendo anche le comunità locali.

L’evento di presentazione ufficiale, che di fatto darà il via alla quarta edizione, si svolgerà a Nova Siri il 25 marzo, presso il Villaggio Toccacielo. Saranno presenti esponenti delle istituzioni regionali della Basilicata, dell’Apt, delle Province di Matera e Cosenza, insieme ai sindaci dei comuni di Nova Siri, Policoro, Bernalda, Taranto e Cassano allo Jonio. Questo incontro rappresenta un’importante opportunità per sottolineare la necessità di rinnovare i modelli di partenariato istituzionale, al fine di valorizzare un territorio di inestimabile pregio.

Inoltre, prima della presentazione, circa 500 studenti saranno accolti a Nova Siri a partire dalle 15:30, con la possibilità di visitare la Villa Termale di Cugno dei Vagni. Durante questa visita, avranno l’opportunità di immergersi nella vita quotidiana e nell’architettura delle antiche terme romane, partecipando a laboratori pratici e attività di scavo simulato. Un’occasione per gli studenti di conoscenza e confronto con esperti del settore, nell’ottica di favorire quel dialogo diretto capace di arricchire l’esperienza formativa, permettendo ai partecipanti di comprendere meglio il contesto storico e sociale in cui si sviluppò la Magna Grecia.

“L’incontro di presentazione del 25 marzo – sottolinea Raffaele Micelli, promotore del progetto e amministratore di Idea Viaggi – non sarà solo un momento di lancio del progetto che sostiene un modello di formazione che dà valore all’esperienza, ma anche un’importante occasione di confronto tra istituzioni. La presenza di autorità locali e regionali sottolinea l’impegno a favorire la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione di iniziative che possano attrarre giovani e famiglie sul territorio”.

