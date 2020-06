Un esempio da imitare. Un pizzico di buona volontà, voglia di camminare e una guida professionista per scoprire o riscoprire quel vasto patrimonio di percorsi, luoghi, profumi, ricordi nel cuore antico: i rioni Sassi, scritto in maiuscolo…Mi raccomando. A metterci gambe, anima e cinque sensi una rappresentanza del gruppo fb ” sei di Matera se…”’ guidato dal dinamico nel solco del ‘detto, fatto’ Antonio Serravezza che ha già programmato altre tappe del gran tour domenicale dei Sassi: dal Caveoso al Barisano. Ma aspettiamoci escursioni anche dall’altra parte della Gravina nel Parco della Murgia o a ridosso della città. Un esempio di turismo di prossimità fatto in casa, vero, concreto e da incentivare.



GRAND TOUR DEI SASSII materani hanno due necessità: ritornare a vivere fuori casa e conoscere di più e meglio la città dei Sassi e la sua storia. Il gruppo Facebook Sei di Matera se… nato nel 2014 e con 23.300 iscritti ha pensato di organizzare un tour speciale per i residenti che desiderano approfondire la conoscenza della storia di Matera. Il tour a puntate è iniziato domenica 21 giugno partendo da Via Casalnuovo e terminando in Piazza San Pietro Caveoso. Dalla stessa piazza ripartirà la seconda puntata che porterà i venticinque partecipanti guidati dal bravissimo Enzo Montemurro fin sulla Civita lungo le antiche mura della città con le sue due torri, le antiche porte e per finire in Cattedrale. È un’esperienza ineguagliabile specie per coloro che hanno la loro famiglia originaria degli antichi rioni Sassi. C’è chi riconosce le abitazioni dei nonni, chi le vecchie cantine dove facevano il vino, il più antico forno dove si portava a cuocere il pane e le focacce. La bellissima storia della raccolta delle acque. Tante notizie che completano la conoscenza di chi aveva trasmesso parte della storia della vita dei vicinati. Insomma ogni passo una notizia nuova da conservare nella memoria. Il tour continuerà attraverso il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano tutte le domeniche per terminare con l’ultima tappa in via Santo Stefano . Grazie Matera!