“Nell’apprendere questa mattina la notizia dell’azione di danneggiamento che, con estrema viltà, è stata portata a compimento contro la sede storica del Circolo di FdI di Montalbano Jonico, non posso e non voglio stare in silenzio rispetto a quanto accaduto.

Chi sceglie di compiere simili, inspiegabili e inaccettabili atti contro chiunque vengano rivolti, si mette ai margini da solo. Dimostra di non avere insito nel suo essere il senso di vita sociale, del vivere in comunità.”

E’ quanto scrive Il Consigliere Comunale di Matera Augusto Toto in una nota che così prosegue:

“Non so quale sia il movente né l’obiettivo degli autori di questa ignobile incursione, ma senza alcun dubbio voglio manifestare la mia più sincera solidarietà al Presidente del Circolo FdI di Montalbano e agli iscritti del partito.

Oggi, a mio avviso, è importante condannare con voce univoca l’idiozia di qualche imbecille ed essere vicini ai militanti di FdI e all’intera comunità montalbanese che hanno subito questo vile gesto.

Mi auguro che gli autori vengano individuati e puniti quanto prima e, che in futuro, vengano predisposte tutte le misure idonee per garantire maggiori controlli da parte delle autorità competenti per evitare che spiacevoli episodi possano nuovamente accadere.”