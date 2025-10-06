Toto Augusto, verso la presidenza del CC di Matera. Ma dovrà attendere la prossima seduta.

Il passaggio di ieri nelle file della maggioranza a sostegno di Antonio Nicoletti di Donato Braia (eletto nelle liste a sostegno di Roberto Cifarelli) e oggi pomeriggio di Angelo Montemurro (Eletto in Volt), ha sbloccato, numericamente, la vicenda della elezione del Presidente del Consiglio Comunale di Matera (e dei due vice) che si trascinava da oltre quattro mesi dalle elezioni. Infatti, all’inizio della seduta odierna sono stati ufficializzate la candidatura di Augusto Toto, Fratelli d’Italia, alla Presidenza e dello stesso Donato Braia ad una delle due vice presidenze. Nessun intervento ha preceduto il voto che ha visto dichiarare nulli i primi due scrutini, non avendo conseguito Toto -in ambedue- la maggioranza dei due terzi previsti dallo Statuto. Per la cronaca, nel primo scrutinio hanno votato 20 consiglieri (18 hanno indicato Toto, 1 scheda bianca, 1 scheda nulla) mentre in 13 si sono astenuti. Nel secondo hanno votato in 19 (sempre 18 i voti a Toto e 1 scheda bianca) mentre gli astenuti sono stati 14. Nel primo scrutinio, oltre ai consiglieri di maggioranza, ha ritirato la scheda e votato, anche il consigliere di opposizione Domenico Bennardi che nel secondo, invece, si è astenuto. A questo punto, ai sensi dell’art.12 dello Statuto in cui è previsto che “Il Presidente e i due Vice Presidenti sono eletti a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede ad una successiva votazione, da tenersi entro i successivi dieci giorni, per la cui validità è ancora richiesta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza indicata si procede, nella stessa seduta, alla elezione di entrambi con un’unica votazione, a scrutinio segreto e con voto limitato ad un solo nominativo.” Donato Braia -consigliere anziano facente funzioni di presidente- ha reso noto che provvederà a convocare entro i termini predetti una nuova seduta consiliare. Per ripetere il voto che a questo punto dovrebbe sancire la elezione dei due candidati odierni. Rimane da capire chi sarà il secondo vice presidente.

Di seguito la nota con cui Angelo Montemurro, nel pomeriggio ha reso pubblica la sua adesione alla maggioranza che sostiene Antonio Nicoletti. “L’esito delle ultime elezioni comunali -scrive Montemurro- ha consegnato a Matera un Consiglio in situazione di “anatra zoppa”, rendendo indispensabile garantire una maggioranza solida e capace di assicurare governabilità e continuità amministrativa. In questo contesto, ritengo doveroso contribuire a evitare lo stallo politico che potrebbe penalizzare la città e rallentare le decisioni necessarie per il suo sviluppo.

Per questa ragione ho deciso di aderire al gruppo consiliare “Nicoletti Sindaco per Matera Capitale” e di sostenere, da ora in avanti, il sindaco Antonio Nicoletti. Una scelta maturata dopo attenta riflessione e nel solo interesse della comunità materana, che merita un’amministrazione pienamente operativa e orientata ai risultati.

Contestualmente, comunico la mia uscita dal gruppo consiliare di Volt Matera. Ringrazio sinceramente Volt per l’opportunità di partecipazione e per la collaborazione leale e proficua sviluppata in questi mesi, nel segno di un impegno politico che considero ancora oggi prezioso.

Resto convinto che il dialogo e la capacità di assumersi responsabilità concrete rappresentino la forma più autentica di servizio alla città. Con questo spirito continuerò a lavorare in consiglio comunale.”