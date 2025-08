Torre Spagnola e dintorni finita la sete…

Quasi cinque giorni di attesa, all’incirca, e disagi finti per residenti e attività produttive di Torre Spagnola e dintorni. Guasto riparato da Acquedotto Lucano. Finalmente l’acqua è tornata è nel pomeriggio hanno tratto più di un sospiro di sollievo persone e animali. E per questi ultimi ci ha telefonato Nunzio Di Mauro, presidente della Coldiretti territoriale, con la foto che alleghiamo al servizio, che auspica vengano attivati in concreti progetti di riqualificazione e monitoraggio di una rete che mostra l’usura del tempo… Ne abbiamo parlato in altro servizio. Servono fatti e tempi precisi https://giornalemio.it/cronaca/torre-spagnola-e-non-solo-ancora-senzacqua-disagi-al-termine/