Tornese, dirigente Digos alla Questura di Matera

QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

Questura di Matera: nuovo dirigente della D.I.G.O.S.

Con la nomina a Commissario Capo della Polizia di Stato, il dr. Valerio Tornese, a conclusione del tirocinio operativo, iniziato a luglio dello scorso anno con l’approdo alla Questura di Matera, ha assunto l’incarico di dirigente della Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (D.I.G.O.S.), ufficio impegnato prevalentemente nell’analisi e nella gestione di situazioni rilevanti sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il dr. Tornese, 29 anni, leccese, laureato in Giurisprudenza ed in Scienze Giuridiche della Sicurezza, ha frequentato il 110° Corso per Commissari della Polizia di Stato, al termine del quale ha conseguito il Master di II livello in Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza.