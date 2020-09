Li vediamo in stradine, vicinati nel parco rupestre o lungo il percorso che dalla ”passerella” di porta Pistola, sul torrente Gravina, raggiunge chiese e jazzi. I turisti, dopo il periodo di confinamento domiciliare, sono tornati a Matera e invaso i rioni Sassi ripristinando quelle condizioni di ”rischio” viste durante l’anno da capitale europea della cultura. SIndacati in apprensione perchè le richieste di intervento non mancano. Ma una cosa è partire dalla caserma di via Timmari e inoltrarsi nel traffico, aumentato a dismisura, e un’altra è essere sul posto e intervenire con efficacia. Il tempo è prezioso per salvare una vita. E allora la nota dei sindacati inviata a Regione e Istituzioni sollecita il ripristino di quel prezioso servizio.Servono atti e provvedimenti conseguenziali.

Al PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA – dott. Vito Bardi

presidente.bardi@regione.basilicata.it

Al PREFETTO DI MATERA – dott. Rinaldo Argentieri

prefettura.matera@interno.it

Al SINDACO DI MATERA – avv. Raffaele De Ruggieri

segreteria.sindaco@comune.mt.it

Al DIRETTORE REGIONALE DI BASILICATA VIGILI DEL FUOCO

dir.basilicata@vigilfuoco.it

Al COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MATERA

comando.matera@vigilfuoco.it

Ing. Giampietro Boscaino

e, p.c. Agli ORGANI DI STAMPA



Preg.mi,

dopo il lockdown, periodo grave per tutta la comunità regionale, si intravedono segnali di

ripresa in tutti i settori produttivi, in particolare per quanto attiene il turismo tanto che

Matera che ha visto l’arrivo di numerosi turisti sin dai primi giorni di giugno u.s.

Questo fenomeno si è ulteriormente incrementato facendo registrare quasi il tutto

esaurito delle strutture di ricezione e si prevede che continuerà anche per i prossimi mesi

in ragione della notorietà di Matera oramai acquisita e consolidatasi dopo l’anno vissuta da

Capitale Europea della Cultura 2019.

Ovviamente l’attrazione principale sono i rioni Sassi con le loro peculiari caratteristiche

universalmente conosciute, anche per il prestigioso riconoscimento dell’UNESCO di

Patrimonio dell’Umanità.

L’enorme afflusso quotidiano di visitatori che ammirati passeggiano tra le vie, le scalinate

e i “vicinati” dei Sassi, pone preoccupazioni per la sicurezza individuale e collettiva, in

considerazione conformazione orografico/morfologica dei rioni Sassi e della Murgia

materana determina un aumento sostanziale del rischio per i visitatori.

Per l’anno 2019, in occasione di Matera Capitale Europea della Cultura, la convenzione

stipulata tra Regione Basilicata e Direzione Regionale Vigili del Fuoco di Basilicata al fine

di garantire il più alto livello di sicurezza per la collettività, riconoscendo il ruolo

fondamentale in capo ai Vigili del Fuoco, ha previsto un potenziamento della struttura del

soccorso tecnico urgente permanente, da implementarsi proprio nei rioni Sassi, in modo

tale da consentire interventi immediati e di prossimità. Convenzione che ha cessato i suoi

effetti il 31 dicembre 2019.

Le condizioni generali di ricezione dei visitatori a Matera continuano ad essere uguali a

quelle che si sono verificate nel 2019, e si prevede possano così continuare anche per il

futuro, ripresentando le medesime criticità per gli interventi di soccorso nei rioni Sassi e

Murgia materana.

Per continuare a mantenere alta l’attenzione per la sicurezza collettiva, è necessario la

riproposizione di una analoga convenzione tra Regione Basilicata e Direzione Regionale

Vigili del Fuoco di Basilicata, che preveda i medesimi aspetti tecnici di soccorso tecnico

urgente come già previsti nella convenzione 2019.

È di questi giorni l’evento capitato ad un turista che accidentalmente si è infortunato

percorrendo il sentiero che porta al “ponte Tibetano” di collegamento tra le sponde

frontali: dal Sasso Barisano all’altopiano della Murgia. L’intervento immediato e

tempestivo di soccorso attuato dalla squadra di servizio dei Vigili del Fuoco del Comando

di Matera, ha evitato conseguenze peggiori per il malcapitato.

Laddove si verificassero, eventualità possibile, altri episodi analoghi che richiedessero

l’intervento dei Vigili del Fuoco, ci si troverebbe nella condizione di dover distrarre le

ordinarie squadre di soccorso tecnico urgente, oggi a presidio dell’intero territorio

provinciale materano, creando possibili carenze sul territorio. Da ciò l’esigenza di dover

ripristinare un presidio dinamico permanente di stanza nei rioni Sassi.

Pertanto, le scriventi chiedono alle SS.LL. di attivarsi affinché si possa nel breve addivenire

alla stipula di una nuova convenzione, analoga alla precedente, con le opportune

valutazioni e/o modifiche, in modo tale da garantire il necessario quanto indispensabile

soccorso tecnico urgente a beneficio della collettività.

Confidiamo nell’attenzione che sicuramente le SS.LL. porranno a quanto sin qui

argomentato e pertanto si facciano promotori nell’immediato affinché si pervenga a breve

alla sottoscrizione di nuova convenzione.

Le scriventi si rendono sin da ora disponibili ad eventuali incontri per analizzare e valutare

gli aspetti propedeutici con le SS.LL.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

FP CGIL VV.F.

di Matera

UIL PA VV.F.

di Matera

CO.NA.PO. VV.F.

di Matera

CONF.SAL VV.F.

di Matera

f.to G. Montemurro f.to F.P. Porcari f.to A. Trombetta f.to N. Scalcione