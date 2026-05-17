Tornano i Polacchi a Matera il 20 maggio a ricordo del 21 settembre 1943

Ne parliamo ripetutamente quando c’è da ricordare i fatti dell’insurrezione del 21 settembre 1943 e dell’eccidio di civili e militari nell’ex caserma della Milizia, compiuta dalle truppe tedesche in ritirata, insieme alla presenza a Matera dei soldati polacchi del secondo corpo d’armata che stazionarono a Matera per due anni con una scuola di formazione militare. E c’eravamo quel 15 novembre 2015 https://giornalemio.it/cronaca/due-inni-nel-cuore-di-matera-e-polonia/ quando una delegazione di quel grande paese orientale, che ha dato i natali a Papa Giovanni Paolo II, con la presenza, venne a Matera per una cerimonia toccante, sotto la pioggia davanti alla scuola elementare Padre Giovanni Minozzi e poi al Museo archeologico ”Domenico Ridola” per una mostra sulla presenza dei militari della nazione dell’Aquila Bianca. Ricordiamo il professor Wojciech Narebski, ex allievo delle scuole Militari polacche di Matera, professore emerito dell’Accademia Polacca delle Scienze,https://giornalemio.it/cultura/quando-i-militari-polacchi-aprirono-le-scuole-a-matera/ quello che ci raccontò Mario Ambrico e il figlio Francesco, entrambi insigniti di riconoscimento del governo polacco, e quest’ultimo autore del libro War Crimes at Matera. Le stragi tedesche del 21 settembre 1943 a Matera (Antezza Tipografi).



IL PROGRAMMA DELLA CERIMONIA segnalatoci da Francesco Ambrico.

Mercoledì 20 maggio Matera accoglierà una delegazione polacca composta da autorità istituzionali, reduci e militari per commemorare i soldati del 2° Corpo d’Armata polacco che, tra il 1944 e il 1946, frequentarono a Matera le principali scuole militari per la formazione dei nuovi ufficiali dell’esercito polacco durante la Campagna d’Italia.

La manifestazione rientra nel programma per l’82° anniversario della Battaglia di Montecassino, organizzato dall’Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia e dall’Ufficio per i Reduci di Guerra e le Vittime di Persecuzioni.



Il programma del pomeriggio:

Ore 17:00 (Via Lucana): Cerimonia d’inizio ai piedi della targa commemorativa posta sulla facciata dell’Istituto Comprensivo “Padre Giovanni Minozzi”, storica sede delle scuole di Artiglieria e Fanteria del 2° Corpo d’Armata.

Ore 17:45 (Piazzetta Pascoli): Al termine della cerimonia, la delegazione si sposterà in Piazzetta Pascoli per l’esibizione dell’Orchestra di Rappresentanza dell’Esercito Polacco.