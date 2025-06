Tornano i bimbi nella piazzetta del ‘’Pastificio Padula’’

L’hanno chiamata così residenti e bambini che hanno cominciato a usarla dal 23 giugno scorso, in occasione della visita al carro trionfale al rione Piccianello. E il nome ci sta tutto, per ricordare che a pochi metri c’è l’impianto chiuso da oltre 16 anni dell’ex molino pastificio Padula. Per la toponomastica cittadina va bene così e giriamo la segnalazione al sindaco Antonio Nicoletti, evitando di esagerare con le intitolazioni tematiche che sono già all’interno della fabbrica del carro con Piazza del carro trionfale, il capannone dedicato all’artista Michelangelo Pentasuglia, la targa dedicata a un devoto della festa Romeo Sarra e davanti alla chiesa dell’Annunziata il piazzale dedicato alla Madonna della Bruna. Se ne parlerà dopo la ripresa del cantiere di ‘’Recinto Marconi’’, legato a un progetto di riqualificazione del Comune di Matera, dove è stata resa fruibile metà della piazzetta del ‘Pastificio Padula’’ . Uno spazio di incontro, da completare, naturalmente, ma dove sono tornati a giocare i bimbi, vista l’assenza di spazi adeguati nel quartiere e i segni dei pneumatici di bici e monopattini sulle basole ne sono la conferma. Sostano anche gli adulti, fino alla chiusura e oltre della fabbrica del carro trionfale. Ma la presenza di persone impone che quello spazio venga tenuto pulito, con l’intervento dell’operatore ecologico…