Torna Scuola in Fattoria con Cia Due Mari

Un polmone verde affacciato sul golfo di Taranto in cui la parola d’ordine è biodiversità: è ciò che hanno scoperto, visitando il vivaio Leggiadrezze, gli alunni delle terze classi della scuola primaria “Pascoli-Giovinazzi-Surico” di Castellaneta, impegnati nel primo mini-tour di “Scuola in Fattoria”, manifestazione itinerante organizzata dall’area Due Mari Taranto-Brindisi di Cia Agricoltori Italiani di Puglia.

In pullman di buon mattino, 125 scolari accompagnati da 12 insegnanti e dallo staff della Cia, sono partiti da Castellaneta per una visita guidata nell’ “angolo verde” gestito da Arif Puglia.

Accolti dal dottor Giorgio Bucci e dalla dottoressa Francesca Tinella di Arif Puglia, i giovani visitatori sono stati divisi in più gruppi per scoprire da vicino tutta la particolarità di piante, arbusti e semini, curati in una splendida realtà tarantina, ai più purtroppo ancora sconosciuta, dotata di un giardino botanico che ospita una vasta gamma di piante e fiori.

Una passeggiata nel verde tra i profumi e i suoni della natura, una breve lezione da “pollice verde” e una meritata merenda all’ombra di un maestoso carrubo: una giornata da incorniciare, insomma, non solo per gli alunni, che per una mattinata intera hanno abbandonato i loro banchi di scuola, ma anche per maestre e organizzatori.

Tutti i piccoli esploratori, alla fine della visita guidata, sono stati omaggiati con piantine di lecci e carrubi; poi la carovana festosa della Cia ha fatto ritorno a Castellaneta con un grande insegnamento: anche a due passi dalla propria casa ci sono luoghi immersi nella natura incontaminata, divenuti incantevoli grazie alla mano dell’uomo, l’uomo che con cura e passione, invece di distruggere e inquinare il territorio, ha favorito sviluppo e bellezza, riscoprendo il legame profondo con madre natura.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.