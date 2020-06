Giuseppe Trivigno è originario di San Mauro Forte e da un po vive a Roma, dove è rimasto per tutta la quarantena, mentre nel comune lucano è rimasta la sua anziana madre che, una settimana fa però è caduta, danneggiandosi il femore.

Ragion per cui è dovuto rientrare, non prima di aver contattato le autorità per sapere cosa fare, come comportarsi, nel rispetto delle regole e, una volta giunto a San Mauro Forte in bus, ha eseguito alla lettera tutto ciò che le varie ordinanze hanno sin qui disposto (“regolarmente registrandomi, chiedendo il tampone, avvisando i vigili il mio medico di famiglia, le asl, il medico sanitario”).

Il risultato? Ci dice sconsolato ed arrabbiato è che sono tre giorni che aspetta di effettuare il tampone nel mentre, dopo aver “lasciato una Roma libera” si ritrova “di nuovo agli arresti domiciliari con una madre che dev’essere operata, con tutte le conseguenze del caso“.

Una situazione, insomma, di impotenza che sembra accomunarlo a qualche altro caso in questa fase di passaggio con provvedimenti nazionali e locali che si rincorrono e spesso si sovrappongono (nel giro di tre giorni Bardi ha emanato due ordinanze: la 25 l’ 1/6 e la 26 oggi) creando non poca confusione e disagi come quello di cui parliamo.

Ma ecco il racconto della sua Odissea che oggi Peppino ci ha inviato:

“Una settimana fa mamma è caduta e si è rotta il femore, quindi subito mi sono messo in contatto con il numero verde covid per chiedere come potevo muovermi. Loro mi hanno assicurato che potevo partire a patto che una volta arrivati a San Mauro mi sarei dovuto registrare, richiedere il tampone che mi sarebbe stato fatto subito, oppure rimanere in quarantena per 14 giorni, in quanto in merito alla riapertura del giorno 3 ancora non se ne sapeva nulla (tanto è vero che si parlava di un probabile prolungamento di un’altra settimana di lock down).

Il che il 31 sono partito sperando che il giorno tre si sarebbe liberato tutto. Una volta nell’autobus mi hanno registrato prendendo i miei dati e, arrivato a casa in Basilicata, ho subito composto il numero verde e mi sono registrato chiedendo il tampone.

Da lì ho appreso che il giorno 3 giugno 2020 non sarei stato libero ma sottoposto a quarantena fiduciaria, nel mentre in tutta Italia tutti sono liberi, cosí ho contattato la protezione civile e il sindaco. Quest’ultimo mi invitava a informare anche i vigili, cosa che ho tempestivamente fatto, ma fino a ieri nessun tampone mi è stato fatto.

Allora ho sentito il mio medico di base, che mi diceva che anche lui sta aspettando il tampone da due mesi e che probabilmente non me lo faranno mai, così ho sentito il medico sanitario di Stigliano che mi diceva che lui non era la persona preposta a darmi queste spiegazioni e che non dipendeva da lui e stessa cosa mi ha detto la dirigente sanitaria del distretto di Stigliano.

Alla fine mi è crollato il mondo addosso, sentendo la giornalista Mary Padula, da cui apprendo che vi erano anche alcuni casi simili nella sua zona, che addirittura per essere arrivati mezz’ora prima era scattata la quarantena.

Ora, mia madre deve essere operata e serve il consenso dei figli, possibile che sono in Basilicata e c’è questa confusione?”

Ci auguriamo che il tampone venga effettuato subito e che la situazione di Trivigno si risolva anche alla luce della nuova ordinanza n.26 emanata oggi da Bardi (https://giornalemio.it/cronaca/ordinanza-n-26-bardi-chi-arriva-e-ancora-obbligato-a-comunicarlo/) che tra l’altro prevede come prima la segnalazione all’arrivo in Basilicata (che il nostro ha già fatto) e la effettuazione del tampone, ma non parla di quarantena ne obbligatoria e nemmeno fiduciaria. Inoltre, stabilisce che tali disposizioni non si applicano “in ragione di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

Speriamo bene.