Torna Matera con 007 su ”Hey viaggi” di Conad

Per i consumatori la rivista della ”margherita” Bene Insieme è un appuntamento con l’ informazione pensata, che va alla ricerca di tutto quanto può interessare quanti fanno la spessa guardando ai territori: dai piatti agli itinerari che ti portano fuori porta. E Matera periodicamente è oggetto di attenzione sia per gli itinerari turistici che per quelli gastronomici. La rubrica ” Hey viaggi” del numero di novembre 2023 fa riferimento, e con tanto di QR Code esplorativo, riporta ai luoghi e alle curiosità del film No time To Die con lo ”007” Daniel Craig che ha girato tante scene, anche spericolate con le controfigure, tra i Sassi e il circondario. Ma c’è dell’altro e con tanti spunti per visitarla, tra i rioni Sassi ( si scrivono in maiuscolo…)siti rupestri, monumenti del Piano e per sedersi a tavola con il Pane di Matera, crapiata e altri sapori regionali come salsiccia pezzente, l’immmancabile peperone crusco, vino e altro ancora.