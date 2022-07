Torna ”Maria de Bruna” e si riapre il Libro della Festa

A due giorni dall’edizione n.633, quella della ripresa dopo la pandemia da covid 19 e varianti, a pochi metri dal luogo dell’assalto al carro trionfale di cartapesta, riprendere a sfogliare un lavoro che abbiamo recensito il 13 luglio 2021 https://giornalemio.it/cultura/tra-scritti-e-scatti-nel-cuore-della-festa-di-maria-de-bruna/ è come fermarsi a riflettere su cosa fare, riprendere, comprendere per cogliere appieno il significato dell’evento più atteso dai Materani. E’ quello che ha messo a fuoco,ancora una volta, ”“Maria de Bruna – Riti, Storia e Immagini” pubblicato dalle Edizioni Magister, Un libro di storia e cultura dedicato alla patrona di Matera, Maria Santissima della Bruna, per l’edizione n.632 della Festa. A raccontarla, davanti alla libreria Mondadori, Nicola D’Imperio., con la narrazione storica e appassionata della festa, della sua storia, dei suoi aneddoti, del suo profondo senso religioso. Alla dinamica fotografa Cristina Garzone,ormai di casa nei giorni della Festa, il compito di cogliere, immortalare con scatti originali, studiati, le espressioni più genuine della fede e della identità popolare. E così pagina dopo pagina, foto dopo foto la Festa si ripropone e dà appuntamento all’edizione numero 634, con l’auspicio che sia più bella e interessante di quella appena vissuta.