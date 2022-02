Si è messo alla recchia, come si dice correttamente in dialetto materano, e alla fine tra una preghiera, una supplica e un improperio la fontana dell’aiuola spartitraffico, posta all’incrocio tra vi Annunziatella e via Rosselli è tornata a zampillare. Antonio Serravezza, e il gruppo di quelli che non si accontentano di questo segno di vita , tornano a battere sul tema della sicurezza. Giriamo la richiesta agli amministratori comunali perchè tirino fuori dal piano possibilmente ”immediato” delle opere pubbliche una soluzione, che eviti nella città dell’acqua che qualcuno finisca a mollo.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

In silenzio si sono materializzati due miracoli . Hanno preso vita due fontane vicine tra di loro ma con due storie diverse. La storica Fontana della Villa Unità d’Italia e moderna della rotonda delle “cinque vie” che è rimasta asciutta per tre lunghi anni e che, parliamoci chiaro, non è mai piaciuta e anche se è ritornata a funzionare continuerà a non piacere. È assurdo che sia stata progettata una fontana senza sponde e con uno zampillo centrale che, già con un po’ di vento, bagna la strada rendendola pericolosa con le basse temperature. Bene che la rotonda abbia ripreso vita ma ha la necessità di un ritocco per renderla più sicura e, perché no, un maquillage per darle un aspetto più morbido e piacevole