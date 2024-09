Torna la Croce alla Chiesetta rupestre di Cristo alla Gravinella

E’ uno dei luoghi della religiosità popolare ancora vivo nella memoria dei materani, che continuano a coltivarla, nel segno della devozione e della continuità da tramandare ai giovani. E così è stato anche un piccolo ma importante segno della Cristianità, come una croce in tufo ritorna sulla sommità della chiesa, dopo gli atti vandalici e i segni del tempo che avevano interessato quei luoghi. E’ stata l’occasione per far festa , con la cerimonia di sabato 14 settembre, segnata dalla benedizione e dalla Santa Messa celebrata da don Biagio Plasmati. La croce, anzi due ( una piccola è stata posta sulla vela del campanile, dove mancava da tempo) è stata realizzata dagli ospiti della Casa dei Giovani, seguiti da Donato Martina . Un gesto di attenzione della comunità verso quanti, a cominciare dalla Confraternita di Cristo Flagellato e Maria Ss Annunziata di Picciano – come ha ricordato Franco Rubino- verso cittadini e imprese, che hanno dato una mano al ripristino del luogo dopo gli atti vandalici del maggio scorso. Un luogo custode di una storia legata a quella dei Cavalieri di Templari, come conferma quella croce a ”coda di rondine” risalente al 1722 , ricostruita per l’occasione. Restano i frammenti di quella originale, che dovrebbe essere ricostruita su iniziativa della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio e ricollocata dove è stata per oltre 4 secoli. Ma attendiamo che anche altri progetti, come quello dei cammimo dei Templari che valorizzi quei luoghi come annunciato nel servizio dell’agosto 2023 https://giornalemio.it/cronaca/sulle-tracce-dei-templari-da-matera-il-cammino-della-basilicata/. La presenza alla cerimonia di una delegazione guidata da Giusy Ranno, commander della Commenda dei Templari di Matera intitolata a Ugone de Pagani, è stata una conferma dell’attenzione verso i tanti luoghi del territorio, che testimoniano presenze e ruolo dei ”Cavalieri” lungo itinerari da riscoprire.