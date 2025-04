Torna la corsa bus per il Parco delle Chiese rupestri

E’ una linea speciale e sarà operativa in giornate come i ponti del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno festa della Repubblica con un gran numero di turisti. Lo ha deciso il Comune di Matera d’intesa con la società concessionaria del trasporto pubblico urbano Miccolis. Servizio al mattino, a partire dalle 10.00 e con una pausa dalle 12.50 alle 15.00. La linea speciale è denominata Cava del Sole(non visitabile, in quanto non esiste un servizio dedicato) Parco delle chiese rupestri. Tappa al Belvedere. Buona visita.



COMUNE DI MATERA

Comunicato Stampa

Trasporto Pubblico Urbano: Istituzione Linea Speciale Cava del Sole-Parco delle Chiese Rupestri (Belvedere)

In considerazione dell’incremento dei flussi turistici nel periodo Pasquale e in occasione delle festività del 25 Aprile, del 1°Maggio e della Festa della Repubblica, l’Amministrazione Comunale di Matera ha previsto l’attivazione della Linea Speciale Cava del Sole-Parco delle Chiese Rupestri (Belvedere).

La suddetta linea osserverà il seguente calendario e orari:

LINEA CAVA DEL SOLE – PARCO DELLE CHIESE RUPESTRI

Orario giorni

Aprile: 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 e 30

Maggio: 1 – 2 – 3 – 4

Giugno: 1 – 2 giugno

Frequenza 60 minuti

Partenza Prima corsa ore 10.00 da Piazza Matteotti

Partenza Ultima corsa ore 12.30 dal Belvedere

Termine corsa ore 12.50 a P.zza Matteotti

Sospensione dalle ore 12.50 alle ore 15.00

Partenza Prima corsa ore 15.00 da Piazza Matteotti

Partenza Ultima corsa ore 19.30 dal Belvedere

Termine corsa ore 19.50 a Piazza Matteotti