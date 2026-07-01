Torna il Frecciarossa fino a Metaponto. Ma niente(per ora) Puglia

Se il ripristino di quel treno a lunga percorrenza soddisfa i viaggiatori da e per la Basilicata, e da qui a Roma, dall’altra resta una incompiuta per quanti volessero proseguire in Puglia fino a Taranto. Questione da risolvere per via dei contratti di servizio…Del resto il concetto privatistico che ispira la gestione delle aziende di Stato non consente scantonamenti. Basilicata soddisfatta, comunque, come riporta il commento dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Pasquale Pepe



Il Frecciarossa torna in Basilicata

Con la riapertura della linea Battipaglia-Potenza, conclusi gli interventi di manutenzione programmata, riprende il collegamento ferroviario ad alta velocità. Pepe: “La Regione conferma l’impegno a garantire il servizio” e prosegue il confronto con la Regione Puglia per ripristinare il prolungamento della corsa fino a Taranto.

Il Frecciarossa riprende regolarmente le sue corse da e per la Basilicata. Con la riapertura della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza, interessata negli ultimi mesi da interventi di manutenzione programmata e potenziamento infrastrutturale, questa mattina è partito il treno dell’alta velocità, oltre che i treni di altre tipologie treni, sulla direttrice Salerno-Potenza-Metaponto.

“Come annunciato – spiega il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe – il collegamento torna regolarmente operativo, assicurando ai cittadini lucani un servizio ritenuto essenziale per la mobilità regionale e per i collegamenti di media e lunga percorrenza con il resto del Paese”.

In questa fase il servizio è attestato nella stazione di Metaponto. L’auspicio è che il confronto in corso con la Regione Puglia, per la compartecipazione economica, possa giungere rapidamente a una positiva conclusione, consentendo il ripristino del prolungamento del collegamento fino alla stazione di Taranto e rafforzando così l’accessibilità ferroviaria dell’intero versante ionico.

La priorità della Regione Basilicata resta quella di garantire continuità a un collegamento considerato indispensabile per cittadini, lavoratori, studenti e viaggiatori. In una fase successiva sarà inoltre avviata un’ulteriore analisi dei flussi di domanda per valutare le condizioni di una progressiva evoluzione del collegamento verso un servizio a mercato, prospettiva che i risultati registrati negli ultimi anni lasciano ritenere concretamente perseguibile, mantenendo come obiettivo la stabilità e la qualità del servizio offerto ai territori.

“Restituire ai lucani il Frecciarossa – conclude Pepe – significa rafforzare concretamente il diritto alla mobilità. Oggi la Basilicata dispone di un’offerta ferroviaria di qualità, costruita con investimenti e programmazione, come è accaduto con il cofinanziamento dei treni Pop o per l’ammodernamento delle stazioni di transito. Il nostro impegno continuerà per consolidare questi servizi, renderli sempre più stabili e creare le condizioni per ampliarli ulteriormente”.