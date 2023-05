Torna il comandante Alfa e incontra i ragazzi di Irsina

Il ”mephisto”, come è giusto che sia, continua a indossarlo e quando arriva in una città o in un piccolo centro del BelPaese è un evento atteso… per quel modo di parlare di legalità, giustizia, e senza giri di parola, che sono stati la sua ragione di vita nella lunga attività svolta nell’Arma in tante missioni e operazioni, che chiedevano cuore, responsabilità e coraggio. E per il popolare comandante Alpha è un dovere parlare ai giovani di legalità e sicurezza, che sono il presente e il futuro del Paese. Ne parlerà a Irsina, il 18 maggio, nell’auditorium della Chiesa dell’Immacolata per la presentazione dell’ultimo libro ” Legalità e sport” insieme a Enzo Di Pasquale , esperto di Difesa personale e Sport da contatto, e alla giornalista Rossella Montemurro. Per il comandante Alfa, uno dei fondatori del GIS, il Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri, è un ritorno nella nostra provincia dopo la presentazione a Matera, nell’ ottobre 2015, di un altro libro di successo ” Cuore di rondine”, seguito da ”Io vivo nell’ombra”(2017), ”Missioni segrete” (2018), ”Dietro il mephisto”(2020) e ”Parola d’ordine proteggere: la mia vita in difesa degli altri” (2022).



COMUNICATO STAMPA

Appuntamento imperdibile con il Comandante Alfa il 18 maggio alle 17 a Irsina (MT) nell’Auditorium della Chiesa dell’Immacolata. L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulla legalità e la sicurezza, promuovendo l’importanza di questi valori nella vita quotidiana e fornendo un contributo concreto alla formazione dei cittadini. Sarà presente insieme al Comandante Alfa, Enzo Di Pasquale tra i massimi esperti della Difesa Personale e Sport da Contatto, vincitore benemerenza sportiva CONI 2016, che porterà il suo contributo in materia di Anti-bullismo e Anti-aggressione femminile. Il Comandante Alfa parlerà ai giovani della sua esperienza nella lotta alla criminalità e delle conseguenze negative che possono derivare dalla violazione delle leggi, inoltre presenterà il suo ultimo libro Parola d’ordine: proteggere (Longanesi).