TORNA CON LA 39^ EDIZIONE IL CARNEVALE MARINESE 2023

Tutto pronto per il Carnevale Marinese.

A distanza di tre anni, torna una delle manifestazioni identitarie di Marina di Ginosa, che quest’anno celebra la 39^ edizione.

E lo fa con la tradizionale sfilata dei carri per le vie centrali, gruppi mascherati, animazioni per bambini, stand gastronomici, musica e i dj set di Radio Norba.

Due appuntamenti.

Domenica 12 febbraio, a partire dalle ore 15,00, sfilata dei carri da Piazza Stazione.

Domenica 19 febbraio, sfilata con partenza dall’ex Blue Moon alle ore 15,00. Alle 18,30, in Piazza Croce Rossa, ci sarà il 3° Memorial Michele Baldari in Piazza Croce Rossa Italiana e il Winter Show Carneval Party con i dj di Radio Norba Mauro Dalsogno e Piero Romanazzi. On stage Dr. Peace e Masha.

Il Carnevale Marinese è organizzato dalle associazioni Pro Loco “L. Strada’’ di Marina di Ginosa, Gruppo Carnevale Marinese, Il Filo delle Arti, Associazione Sviluppo e Promozione Marinese e A mare, con il patrocinio del Comune di Ginosa e la collaborazione del DUC, Distretto Urbano del Commercio.

<<Ci eravamo lasciati il 23 febbraio 2020 con la grande festa in Piazza Croce Rossa. L’ultimo evento vissuto insieme prima della pandemia – dichiara l’Amministrazione Comunale – finalmente, a distanza di tre anni, torneremo a vivere quella che è a tutti gli effetti una manifestazione identitaria per le nostre comunità, capace di mettere insieme il lavoro di più associazioni e volontari con un obiettivo comune: proporre un appuntamento importante per i cittadini e per i visitatori e tramandare la tradizione del carnevale marinese>>.

<<Il Carnevale Marinese rappresenta una manifestazione ormai consolidata nel tempo e un evento di grande richiamo anche per le città vicine – dichiarano le associazioni – per dare maggiore lustro a questa edizione, stiamo lavorando con grande impegno alla realizzazione dei carri allegorici, che sfileranno per due domeniche consecutive. La manifestazione culminerà il 19 febbraio con una grande festa in Piazza Croce Rossa con animazione per bambini, stand e tanta musica e divertimento insieme ai dj di Radio Norba>>.