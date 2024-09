Torna a segnare il tempo l’Orologio della Costa di Rionero

Quando si ha amore e passione per la propria terra, in questo caso di Rionero in Vulture (Potenza) ogni impresa, progetto, obiettivo è possibile. E una conferma viene dal ripristino di un orologio, che domenica 8 settembre, saluterà i concittadini che hanno voluto fortemente tornasse a segnare il tempo. Merito di dal Comitato “Orologio della Costa”,

presieduto Giovanni Vodola e coadiuvato dall’associazione di promozione sociale “Le monadi” e di quanti (associazioni, tecnici comunali, cittadini e rioneresi residenti all’estero) hanno messo mano alla tasca e fatto battere anima e cuore a mille.



COMUNICATO STAMPA

TERMINATI I LAVORI DI RESTAURO DELL’OROLOGIO DELLA COSTA

Quella della Comunità Rionerese è un’iniziativa di portata storica per la Regione Basilicata, come

pochissime altre in Italia. La comunità tutta in questi anni ha collaborato al Restauro del monumento

simbolo della città: l’orologio della Costa, situato appunto nell’omonimo rione della città di Rionero

in Vulture. Il monumento, costruito su commissione della Giunta Comunale (delibera del

21/12/1888) sorge nel rione nella parte alta della città, dal quale si può osservare il panorama della

cittadina Fortunatiana e i colli del Vulture. L’edificio, stante la sua posizione strategica, consentiva a

tutti i cittadini di poter osservare l’orario da qualsiasi punto della città, ai tempi in cui l’orologio non

era alla portata di tutti. Il progetto di restauro, ideato dal Comitato “Orologio della Costa”,

presieduto Giovanni Vodola e coadiuvato dall’associazione di promozione sociale “Le monadi”, ha

visto impegnate numerosissime imprese locali e associazioni che si sono rese disponibili a

patrocinare l’iniziativa, la totalità della cittadinanza e i rioneresi nel mondo che hanno contributo

attraverso la raccolta fondi e gli uffici tecnici e l’amministrazione comunale, in un lavoro sinergico

che evidenzia un’unione d’intenti della comunità tutta. Le donazioni per il restauro sono giunte

persino da emigrati di seconda e terza generazione, che hanno voluto contribuire alla causa in nome

di un amore per la propria storia e le proprie radici. La fine dei lavori restituisce splendore ad un

monumento che, nato per consentire ai contadini di conoscere l’ora, si è trasformato nel corso degli

come il luogo degli innamorati, dove intere generazioni hanno vissuto l’emozione dei primi baci.

Domenica 8 settembre, con l’iniziativa rintocchi a tempo, la cittadinanza tutta sarà chiamata a

festeggiare la fine dei lavori, l’inaugurazione del monumento e il racconto del progetto, in un

momento di gioia e convivialità e di ringraziamento ai tanti lavoratori che hanno consentito di

raggiungere un risultato storico per la cittadina del Vulture.

Associazione di Promozione Sociale “Le Monadi” – Via Umberto I 137 Rionero in V.re (PZ) – mail:

info@lemonadi.org – pec: associazionelemonadi@pec.it cell: 339-7913654