Torna a San Mauro Forte l’Azalea della Ricerca di AIRC

Anche quest’anno a San Mauro Forte, così come accade senza interruzione da quarant’anni, torna l’appuntamento con l’Azalea della Ricerca, la storica iniziativa promossa da Fondazione AIRC￼ per sostenere la ricerca scientifica contro i tumori e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione.

Nel corso della giornata sarà possibile acquistare l’Azalea della Ricerca e contribuire concretamente al lavoro dei ricercatori impegnati ogni giorno nello studio di nuove cure e terapie sempre più efficaci. Un gesto semplice ma dal grande valore simbolico e sociale, che unisce solidarietà, speranza e attenzione verso la salute.

Perché regalare l’Azalea della Ricerca? Perché un regalo bello genera un altro regalo. Un messaggio che racchiude il significato più autentico dell’iniziativa: donare un fiore significa infatti sostenere il futuro della ricerca e offrire una possibilità in più a migliaia di donne, a migliaia di mamme.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.