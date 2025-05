Torna a Pignola la Terza Edizione di “Crea la tua Uglia”

Si terrà Sabato 18 maggio 2025, alle ore 18:00, l’inaugurazione della Mostra Artistica “Crea la tua Uglia” , ormai giunta alla Terza Edizione, un evento promosso dall’associazione Young Minds – Events&Co., che si conferma ormai appuntamento atteso e consolidato all’interno del calendario culturale e religioso del paese in occasione dei Festeggiamenti in onore di Maria SS. Degli Angeli.

“Crea la tua Uglia” è una manifestazione che unisce tradizione, fede e creatività. Protagoniste assolute dell’evento saranno le Uglie, realizzate in miniatura, le caratteristiche strutture a forma di guglia di colore di blu.

La Uglia, nella sua forma originale, è un vero e proprio trono a forma di guglia ricoperto di stoffa blu e raffigurante un’immagine della Vergine, che balla e salta il fuoco portata in processione a spalla il terzo ed il quarto Sabato del mese di Maggio durante i festeggiamenti religiosi, simboleggiando la devozione popolare che sconfigge il male (il fuoco).

La versione in miniatura di queste strutture sarà al centro della mostra artistica che si terrà presso la Sala Cinema del Palazzo Gaeta. Più di venti artisti del territorio esporranno le proprie Uglie in miniatura, ognuna realizzata a mano con cura e ispirazione, dando vita a un percorso espositivo suggestivo e ricco di significati.

L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare la manualità locale e trasmettere, soprattutto alle nuove generazioni, il valore profondo di una tradizione che continua a rinnovarsi nel tempo.

La mostra, dopo l’inaugurazione, sarà visitabile da Sabato 17 a Domenica 25 Maggio 2025 dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.