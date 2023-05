Torna a Matera il pianista Lucas Debargue

Sabato 6 maggio alle ore 21.00 all’Auditorium “Gervasio” di Matera, la stagione concertistica OMG propone “EVERGRIEG”: in programma il Concerto in La Minore di Edvard Grieg eseguito da Lucas Debargue al pianoforte con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Gianluca Marcianò. Fra i brani previsti, oltre all’opera che dà il titolo al programma, il Notturno op. 70 n.1 di Giuseppe Martucci, Claire de lune di Claude Debussy, Danza delle ore (La Gioconda) di Amilcare Ponchielli e Polonaise (Evgenij Onegin) di Tchaikovsky.

La Stagione Eventi musicali, con la direzione artistica del M° Piero Romano, è organizzata dall’Associazione musicale “Luis Bacalov” in collaborazione con Orchestra Magna Grecia, con il sussidio istituzionale del Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata e il fondamentale sostegno delle attività economiche e commerciali del territorio: BAWER, De Angelis Bus, Grieco Abbigliamento, ItalCementi, IP Fratelli Gaudiano, Farmacia D’Aria.

«Abbiamo tenuto fede – dice il M° Piero Romano – all’impegno assunto alla vigilia della Stagione Concertistica 2022/2023. Avevamo, infatti, promesso al nostro pubblico appuntamenti straordinari che dessero lustro al Trentennale dell’Orchestra: ci siamo così attivati affinché questa rassegna presentasse nel suo cartellone eventi speciali, come quello con il grande pianista francese Lucas Debargue, che nonostante la sua giovane età vanta un curriculum di livello internazionale. Erano stati in tanti a chiederci un suo ritorno; a lui toccherà eseguire una delle pagine più importanti, se non la più autorevole, composta dallo straordinario pianista norvegese Edvard Hagerup Grieg: il Concerto per pianoforte in La minore».

Lucas Debargue, grandi capacità nel fondere in armonia l’amore per la musica classica. Lo studio della letteratura e della filosofia, gli consente di arricchire le sue performance con la curiosità e la ricerca nell’universo del jazz, del cinema, della pittura. Grande pianista, Debargue ha stupito il mondo per le qualità virtuosistiche e di interpretazione, partecipando con successo al “XV Concorso Tchaikovsky” a Mosca nel 2015.

C’è grande attesa per Lucas Debargue, francese, trentadue anni, un curriculum strepitoso che lo ha portato ad esibirsi con le orchestre più titolate sui palcoscenici più importanti del mondo: Philharmonie di Berlino, Congertgebouw di Amsterdam, Konzerthaus di Vienna, Théâtre des Champs Elysées di Parigi, Royal Festival Hall di Londra, Suntory Hall di Tokyo; sale da concerto di Pechino, Shanghai, Taipei, Seoul, Mosca, San Pietroburgo e New York. Molto attivo nell’ambito della musica da camera, il grande pianista vanta importanti collaborazioni con partner quali Gidon Kremer, Janine Jansen e Martin Fröst.