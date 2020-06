Nel titolo ci abbiamo messo tutto quello che a partire da questo fine settimana, sabato 20 e domenica 21 giugno, potremo tornare a fare in piazza Vittorio Veneto a Matera con il ritorno dei ”banchi” del mercatino degli scambi, organizzato dal circolo Numismatico e filatelico della Città dei Sassi animato da quella ostinata e simpatica testa dura che è Paolo Paladino. Un ritorno alla vita per rianimare il turismo di prossimità come si dice ”a vacant” di questi tempi, all’incontro con discrezione e in sicurezza dopo la fase di confinamento domiciliare (usiamo i termini in italiano, che dicono per davvero come sono andate le cose)che ci ha costretti a rivedere- guarda caso- collezioni di francobolli, monete, bottoni, lamette e altri oggetti che abbiamo messo da parte (magari) da portare al mercatino. E si, perchè come ripete dalla Prima Repubblica il buon Paolo “tutto si ricicla…e niente si butta, altrimenti butteremo via memoria, storie e passioni”. Tutto vero. E, naturalmente, vi ricordiamo che il mercatino rispetterà a pieno le norme di sicurezza anticovid 19. Per cui…fate attenzioni e portate con voi i dispositivi di sicurezza e con igienizzante a portata di mani…Naturalmente si può comprare e scambiare tutta l’oggettistica che il mercatino offre da sempre. Tranne il virus a corona, naturalmente. Quello gioca a nascondino e nemmeno la inaffidabile APP ”Immuni” è in grado di scoprirla https://giornalemio.it/salute-e-benessere/app-immuni-mah-ministro-quante-perplessita/