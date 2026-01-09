Torna a “Casa” Marone! Ravvedimento e rientro in BCC della consigliera comunale potentina.

Con una nota, Angelo Chiorazzo, esprime soddisfazione perchè la consigliera Claudia Marone aderisce al gruppo consiliare di Basilicata Casa Comune della Città di Potenza. Un cittadino non attento alle vicende politiche penserà: ma chissà da quale altro partito politico proviene! E invece no! La consigliera in questione in sostanza torna a casa! Si, proprio come quel titolo di quel famoso telefilm per ragazzi che la vicenda evoca. La stessa, infatti, fu candidata alle ultime elezioni comunali di Potenza dell’8 e 9 maggio 2024, proprio nella lista di Basilicata Casa Comune ed eletta con 301 preferenze. Ma……insieme ad altri consiglieri comunali Rocco Pepe, Marica Cillo, Francesco Villano, Claudia Marone, eletti insieme a lei nella stessa lista e con la vice sindaca di Potenza, Federica D’Andrea, ad ottobre 2024 lasciarono il partito di Chiorazzo e si misero in proprio costituendo l’associazione “Area Civica”. Insomma, siamo in presenza di un ravvedimento e all’accoglimento festoso da parte del papà politico del “figliol prodigo“….nella speranza, immaginiamo, che anche gli altri ingrati rientrino da quella porta girevole che sembra essere montata all’ingresso dei moderni partiti politici. Da cui si entra e si esce a piacimento, secondo le convenienze. E poi, parafrasando Totò uno “dice che si butta nell’astensione…“. Ma tant’è!

A seguire il comunicato stampa dal titolo “Il Presidente del Movimento politico Basilicata Casa Comune Angelo Chiorazzo, esprime soddisfazione per l’adesione al Gruppo Consiliare di BCC al Comune di Potenza della Consigliera Claudia Marone.” In cui si afferma che “Si tratta di una naturale condivisione di un percorso avviato in occasione della consultazione elettorale che portò al rinnovo del Consiglio Comunale di Potenza e che aveva annoverato tra gli eletti della lista, proprio la Consigliera Marone.” “C’è un percorso nuovo – rileva Chiorazzo – che immaginiamo possa essere intrapreso dal Gruppo Consiliare che annovera già il Consigliere Giampiero Iudicello, nella logica di una condivisione del sostegno al programma elettorale del Sindaco Telesca e del quale riteniamo si debba fare tesoro nel definire i nuovi orizzonti del progetto di sviluppo della Città di Potenza. Lavoreremo in questa direzione con tutte le forze disponibili al confronto politico per rafforzare l’identità del Centro-sinistra nelle scelte politiche della nostra regione e del suo Capoluogo”. La Consigliera Claudia Marone, date le sue peculiarità, parteciperà in forma attiva al Dipartimento Sanità e Solidarietà Sociale di Basilicata Casa Comune e siamo convinti apporterà con la sua esperienza una progettualità nuova a completamento del lavoro sin qui messo in atto.“Il progetto di Basilicata Casa Comune ho rilevato – afferma Marone – pone al centro della sua azione i temi sociali e della persona che mi vedono impegnata in prima linea anche nel mondo associazionistico e che convergono quindi con una naturale adesione politica in linea anche con le azioni che il Gruppo Consiliare alla Regione sta portando avanti”.”